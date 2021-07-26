أولمبياد طوكيو: سكايت بورد: اليابانية نيشيا (13 عاما) تحرز أول ذهبية في تاريخ المسابقة

جيف باشو ا ف ب

أصبحت اليابانية نوميجي نيشيا البالغة 13 عاما من أصغر الأبطال الأولمبيين في التاريخ بتتويجها في السكايت بورد

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طوكيو (أ ف ب)

أصبحت اليابانية موميجي نيشيّا البالغة 13 عاما من أصغر الأبطال الأولمبيين في التاريخ، عندما أحرزت الأثنين ذهبية الشوارع الأولى في تاريخ رياضة السكايت بورد (ألواح التزلّج)، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّلت نيشيا، البالغة 13 عاما و330 يوما، مجموع 15.26 نقطة، متفوّقة على البرازيلية رايسا ليال البالغة 13 عاما و203 أيام والتي كانت قادرة أن تصبح أصغر متوجة في التاريخ لكنها حلت ثانية مع 14.64 نقطة، فيما نالت اليابانية فونا ناكاياما (16 عاما) البرونزية مع 14.49 نقطة.

يذكر أن أصغر بطلة أولمبية في التاريخ هي الأميركية مارجوري غيسترينغ، المتوجة في الغطس (منصة 3 أمتار) عن 13 عاما و268 يوما في أولمبياد برلين 1936.

وكان اداء نيشيا الخادع مشابها لما قام به مواطنها يوتو هوريغومي المتوج بشكل رائع الأحد.

ولكلّ مشاركة على لوح التزلّج انطلاقتين لمدة 45 ثانية وخمس محاولات في الخدع. وتحصل الفائزة على أفضل أربع نتائج من أصل سبع.

والسكايتبورد هي بين أربع رياضات جديدة مدرجة في الأولمبياد الحالي مع ركوب الأمواج، التسلّق الرياضي والكاراتيه، في محاولة لجذب الجيل الشاب إلى الألعاب العريقة.

ومن بين 8 مشاركات في النهائي الاثنين، بلغ عمر ست رياضيات بين 13 و20 سنة. والشوارع هي إحدى مسابقتين في السكايت بورد مع المتنزه (أو بول).

© 2021 AFP