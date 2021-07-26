أولمبياد طوكيو-غطس: دايلي يفك عقدته ويمنح بريطانيا ذهبية المنصة الثابتة

اود اندرسن ا ف ب

الزوجي البريطاني توماس دايلي وماتي خلال إحدى المحاولات في مسابقة الغطس من منصة ثابتة 10 أمتار في أولمبياد طوكيو، في 26 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

فكّ توم دايلي عقدته أمام الصينيين وقاد بصحبة ماتي لي بريطانيا الإثنين في أولمبياد طوكيو الصيفي الى إحراز ذهبية زوجي الرجال للمنصة الثابتة 10 م ضمن رياضة الغطس.

وبعدما شاهد الصينيون يتألقون ويخطفون الذهب من أمامه في هيمنة مطلقة على هذه الرياضة بدأت منذ عام 1988 (أحرزوا 75 بالمئة من الذهبيات منذ حينها بينها سبع من أصل ثماني ممكنة في النسخة السابقة عام 2016 في ريو)، فيما اكتفى هو بالبرونزية عامي 2012 في لندن و2016 في ريو، نجح البريطاني البالغ 27 عاماً في فك العقدة الإثنين.

واستفاد دايلي الذي يخوض على الأرجح مشاركته الأولمبية الأخيرة، من اخفاق الزوجي الصيني تشين أيسين وكاو يووان في غطستهما الرابعة من أصل ست، ليفرط كل منهما بذهبيته الأولمبية الثالثة.

وحسم الزوجي البريطاني اللقب بعدما سجل 471.81 نقطة، ليتقدم على الزوجي الصيني (470.58) وزوجي اللجنة الأولمبية الروسية ألكسندر بوندار وفيكتور مينياباييف (439.92).

وفي اليوم الأول من منافسات الغطس الأحد، توجت الصين بالذهب مع فوز الثنائي تينغماو شي وهان وانغ بذهبية مسابقة المنصة المتحركة 3 م لزوجي السيدات.

وحقق الثنائي انتصاراً كاسحاً بتسجيله 326.40 نقطة أمام الكنديتين جينيفر أبيل وميليسا سيتريني بوليو (300.78 نقطة) والالمانيتين لينا هنتشيل وتينا بونزل (284.97).

وباستثناء مسابقة المنصة المتحركة 3 م لزوجي الرجال، حصد الفريق الصيني الذهبية في المنافسات السبع الأخرى في ريو قبل خمس سنوات.

© 2021 AFP