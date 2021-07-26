أولمبياد طوكيو-مضرب: ديوكوفيتش وأوساكا يواصلان الحلم "الذهبي"

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته مع الالماني يان-لينارد شتروف في اولمبياد طوكيو، في 26 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش واليابانية ناومي أوساكا حلمهما بإحراز ذهبية فردي الرجال والسيدات في مسابقة كرة المضرب ضمن أولمبياد طوكيو، وذلك بتأهلهما الإثنين الى الدور ثمن النهائي.

وبلغ ديوكوفيتش، المنصف أول عالمياً والباحث عن الـ"غراند سلام" الذهبي الذي لم يتحقق سوى مرة واحدة في التاريخ عبر الألمانية شتيفي غراف عام 1988، الدور ثمن النهائي بسهولة بفوزه على الألماني يان-لينارد شتروف الثامن والأربعين عالمياً 6-4 و6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ولم يجد ابن الـ34 عاماً أي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه السادس على شتروف من أصل ست مواجهات بينهما، معولاً على إرسالاته التي نجح في ترجمة 71 بالمئة منها في المحاولة الأولى، محققاً 14 إرسالاً ساحقاً.

ويبدو الطريق ممهداً أمام ديوكوفيتش الذي يملك في رصيده ميدالية أولمبية واحدة هي البرونزية حققها عام 2008 في بكين، للظفر بالذهب الأولمبي في ظل غياب منافسيه الأساسيين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، إضافة الى لاعبين مثل النمسوي دومينيك تيم، الإيطالي ماتيو بيريتيني، الأسترالي نيك كيريوس ومواطنه أليكس دي مينور، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي.

وبعد تتويجه بلقبه الثالث الكبير لهذا الموسم، يبحث المصنف أول عالمياً عن الـ"غراند سلام" الذهبي لكي يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز خماسية البطولات الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية في موسم واحد.

وستكون العقبة التالية في وجه الصربي متمثلة بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الرابع والثلاثين عالمياً والذي تغلب بدوره على الأسترالي جون ميلمان 6-4 و6-7 (4-7) و6-3.

وبلغ الدور ثمن النهائي أيضاً الروسي المشارك باسم اللجنة الأولمبية الروسية دانييل مدفيديف الثاني والألماني ألكسندر زفيريف الرابع بفوزهما السهلين أيضاً على الهندي سوميت ناغال 6-2 و6-2، والكولومبي دانيال إيلاهي غالان 6-2 و6-2 توالياً.

ويلتقي مدفيديف في ثمن النهائي الإيطالي فابيو فونييني الخامس عشر الذي تغلب بدوره على البلغاري إيغور غيراسيموف 6-4 و7-6 (7-4)، فيما يلعب زفيريف مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و3-6 و6-4.

وفي أبرز النتائج الأخرى، انتهى مشوار الكرواتي مارين سيليتش عند الدور الثاني بخسارته أمام الكرواتي بابلو كارينيو بوستا 7-5 و4-6 و4-6.

- أوساكا من دون معاناة أيضاً -

ولدى السيدات، لم تجد البطلة المحلية أوساكا المصنفة ثانية صعوبة أيضاً في التأهل الى ثمن النهائي بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولبوبيتش 6-3 و6-2 في أكثر من ساعة بقليل.

#photo1

وكانت اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب كبرى تخوض مباراتها الثانية في غضون يومين، وهي علقت على الموضوع بالقول "بصراحة، أشعر بأني كنت متوترة أكثر مما يجب قبل المباراة".

وتابعت "لكني بدأت أشعر بالارتياح مع بدء اللعب وعلمت أن مهما يحصل ستكون مباراة رائعة".

وقبل وصولها الى أولمبياد بلادها المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، غابت ابنة الـ23 عاماً عن الملاعب منذ أيار/مايو وتحديداً منذ انسحابها من بطولة رولان غاروس بسبب الالتزامات الإعلامية التي تضر بصحتها الذهنية.

وباتت أوساكا المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالذهبية بعد خروج المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي الأحد ثم المصنفة ثالثة البيلاروسية أرينا سابالينكا الإثنين بخسارتها أمام الكرواتيى دونا فيكيتش 4-6 و6-3 و6-7 (3-7).

كما انتهى مشوار البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس لعام 2020، على يد الإسبانية باولا بادوسا بالخسارة أمامها 3-6 و6-7 (4-7).

وتلتقي أوساكا في مباراتها المقبلة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة رولان غاروس لعام 2019 الفائزة على الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو.

وكانت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة على وشك اللحاق بركب بارتي وسابالينكا وشفيونتيك، لكنها أنقذت الموقف وحسمت مواجهتها والأسترالية آيلا توميلانوفيتش 4-6 و6-3 و6-4، لتتأهل بصحبة الإسبانية غاربينيي موغوروسا الفائزة على الصينية وانغ كيانغ بعدما تنازلت عن ثلاثة أشواط فقط، وبطلة رولان غاروس لهذا العام التشيكية باربورا كرييتشيكوفا الفائزة على الكندية ليلى فرنانديس بمجموعتين، فيما ودعت مواطنتها بترا كفيتوفا بالخسارة أمام البلجيكية أليسون فان أويتفانسك بثلاث مجموعات.

© 2021 AFP