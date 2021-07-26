بطولة إيطاليا: رونالدو جاهز لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس

ميغيل ميدينا ا ف ب

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدى وصوله الى المركز الطبي الخاص بفريقه يوفنتوس الإيطالي، تورينو في 26 تموز/يوليو 2021

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ميلانو (أ ف ب)

استهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحضيراته لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس الإيطالي، بعدما أجرى الإثنين الفحص الطبي الروتيني الذي يجريه اللاعبون بعد عودتهم من العطلة الصيفية، واضعاً بذلك حداً لما يُشاع عن إمكانية التحاقه بباريس سان جرمان الفرنسي.

وعاد ابن الـ36 عاماً الأحد الى تورينو من عطلته الصيفية، استعداداً لبدء الموسم الجديد حيث سيسعى ورفاقه الى استعادة لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان، وتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس منذ 1996.

وتجمع مئات المشجعين من أجل تحية رونالدو في المركز الطبي الخاص بعملاق تورينو والذي استقبل الإثنين أيضاً السويدي ديان كولوشيفسكي والهولندي ماتياس دي ليخت والويلزي غاريث بايل والفرنسي أدريان رابيو الذين التحقوا بالفريق بعد العودة من العطلة الصيفية ومشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس أوروبا التي أحرزتها إيطاليا بركلات الترجيح على حساب إنكلترا.

وسيجتمع رونالدو بالمدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري الذي كان خلف قدوم النجم البرتغالي الى يوفنتوس عام 2018 خلال تجربته التدريبية الأولى مع "السيدة العجوز".

ورغم أعوامه الـ36، أثبت رونالدو أنه لم يفقد شيئاً من مهاراته وغريزته التهديفية القاتلة بتتويجه هدافاً لكأس أوروبا بخمسة أهداف رغم انتهاء مشوار البرتغال عند ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري.

وخلال مواسمه الثلاثة مع يوفنتوس الذي يرتبط به حتى صيف 2022، سجل النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني 100 وهدف بقميص "بيانكونيري" في 133 مباراة.

© 2021 AFP