أولمبياد طوكيو-ركوب أمواج: فيريرا ومور أول بطلين أولمبيين في تاريخ المسابقة

يوكي إيوامورا ا ف ب

البرازيلي إيتالو فيريرا أول بطل أولمبي في رياضة ركوب الأمواج بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في 27 تموز/يوليو 2021.

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طوكيو (أ ف ب)

أصبح البرازيلي إيتالو فيريرا والأميركية كاريسّا مور أول بطلين أولمبيين في رياضة ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزههما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الثلاثاء.

وسجل فيريرا بطل العالم 2019 الذي تعلم ركوب الأمواج واقفاً على صندوق كان والده يملؤه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيغاراشي الذي أحرز الفضية.

وتنافس المتسابقون على شاطئ توسوريغاساكي، على بعد قرابة مئة كيلومتر شرق طوكيو، حيث مارس والد إيغاراشي هذه الهواية.

وبعد أن فاجأ إيغاراشي نظيره الإسباني غابريال ميدينا المصنف أول عالمياً في نصف النهائي، أمل الأخير التعويض بالبرونزية إلا أنها كانت من نصيب الأسترالي أوين رايت.

لدى السيدات، تفوقت مور في النهائي (14.93) على الجنوب إفريقية بيانكا بويتنداغ (8.46)، فيما كانت البرونزية من نصيب اليابانية أمورو تسوزوكي (6.80) على حساب الاميركية كارولاين ماركس (4.26).

© 2021 AFP