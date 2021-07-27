أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركية اليافعة جاكوبي تحرز ذهبية سباق 100 م صدراً

جوناثان ناكستراند ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

صدمت السباحة الأميركية الشابة ليديا جاكوبي مواطنتها ليلي كينغ عندما أحرزت ذهبية 100 م صدراً الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجلت جاكوبي (17 عاماً) زمناً قدره 1:04.95 دقيقة، متقدمة الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر (1:05.22 د) وكينغ (1:05.54 د).

قالت جاكوبي، أول سباحة قادمة من آلاسكا تتأهل إلى الألعاب "هذا جنوني. كنت أسبح بغية احراز ميدالية دون أي شك. لم أكن أتوقع ذهبية. كان الأمر جنونيا عندما نظرت إلى أعلى واكتشفت اني الأولى".

وتُعدّ جاكوبي بين 11 مراهقا في المنتخب الأميركي استفادوا من تأجيل الألعاب لمدة سنة بسبب فيروس كورونا وحجزوا بطاقات تأهلهم إلى الحدث الرياضي الكبير.

وفرضت شونميكر إيقاعا سريعا على السباق بعد أن حققت رقما أولمبيا في التصفيات. كانت في طريقها لاحراز ذهبية، لكن جاكوبي ضغطت في آخر خمسين مترا.

من جهتها، قالت كينغ التي لم تخسر في هذا السباق ضمن البطولات الكبرى منذ 2015 "أنا سعيدة جدا من سباقي ومتحمسة لليديا. يسعدني رؤية تفوّق سباحة الصدر الأميركي في المستقبل".

© 2021 AFP