أولمبياد طوكيو-سباحة: الروسي ريلوف ينهي سيطرة الأميركيين في 100 م ظهرًا

أولي سكارف ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

حقّقت روسيا المشاركة تحت علم محايد بسبب قضايا منشطات، ثنائية في سباق 100 م ظهرا في السباحة، بعد وصول يفغيني ريلوف وكليمنت كوليسنيكوف في المركزين الأول والثاني الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّل ريلوف (24 عاما)، اختصاصي سباق 200 م ظهراً، زمناً قدره 51.98 ثانية متقدّماً على كوليسنيكوف (52.00 ث) وحامل اللقب الأميركي راين مورفي (52.19 ث).

وهذه أوّل مرّة منذ ألعاب موسكو 1980، يفشل فيها سباح أميركي بحصد ذهبية أو فضية السباق.

ولم يكن ريلوف بعيداً عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مورفي (51.85 ث).

أضاف ذهبية إلى البرونزية التي أحرزها في ريو 2016 وذهبيتين في بطولة العالم عامي 2017 و2019 وكلها في 200 م ظهراً.

من جهته، حصد كوليسنيكوف (21 عاماً) الذي يخوض مشاركته الأولمبية الأولى برونزية مونديال 2019 في 50 م ظهراً.

© 2021 AFP