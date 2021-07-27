إدانة أول متهم بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

ايزاك لورانس ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف التقطت في 6 تموز/يوليو 2020 تظهر تونغ يينغ-كيت لدى وصوله إلى المحكمة في هونغ كونغ بتاريخ 1 تموز/يوليو 2020

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هونغ كونغ (أ ف ب)

دانت محكمة في هونغ كونغ شخصا بالإرهاب والتحريض على الانفصال الثلاثاء، خلال أول محاكمة تجري بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين للقضاء على أي أصوات معارضة.

وأدين النادل السابق تونغ يينغ-كيت (24 عاما) بالتهمتين بعدما صدم ثلاثة عناصر شرطة بدرّاجته النارية بينما كان يرفع علما مؤيدا للاحتجاجات خلال مسيرة في الأول من تموز/يوليو العام الماضي، أي بعد يوم من دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ.

ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في موعد لاحق علما بأنه يواجه احتمال سجنه مدى الحياة.

وكتب على العلم "حرروا هونغ كونغ، ثورة زماننا"، وهو شعار استخدم بشكل واسع خلال التظاهرات التي هزّت المدينة قبل عامين وتخللها العنف في كثير من الأحيان.

وجرت المحاكمة على مدى 15 يوما من دون هيئة محلّفين، بخلاف العادة في هونغ كونغ. وصدر قرار الإدانة عن ثلاثة قضاة اختارتهم الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام للنظر في الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.

وأشار الحكم المكتوب إلى أن القضاة اعتبروا أن الشعار كان "بإمكانه تحريض آخرين على الانفصال" وبالتالي اعتبر مخالفا للقانون.

وأضاف بأنه أدين بالإرهاب نظرا إلى أنه صدم عناصر شرطة بدرّاجته النارية، ما "عرّض السلامة أو الأمن العام إلى خطر شديد".

وقالت القاضية إستر توه في المحكمة "بناء على ذلك، ندين المتهم بالتهمتين".

© 2021 AFP