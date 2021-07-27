اتفاق مبدأي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد بشأن انتقال فاران (صحف)

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدافع ريال مدريد الدولي الفرنسي رافايل فاران في صراع على الكرة مع مهاجم فياريال جيرار مورينو (في الوسط) وبدا زميله لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي خلال الدوري الاسباني، على ملعب فالديبيباس في ضواحي مدريد في 22 أيار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

كشفت الصحف الانكليزية الثلاثاء أنّ ناديي ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي توصلا الى اتفاق مبدأي يقضي بانتقال مدافع الاوّل الدولي الفرنسي رافايل فاران الى الثاني، مشيرة الى أنّ قيمة الصفقة ستكون بحدود 50 مليون يورو.

وينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 حزيران/يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده وخوض تجربة جديدة في صفوف نادٍ آخر.

وتحدثت الصحف عن أنّ فاران سيتقاضى اجراً مقداره 12 مليون يورو مقابل 6.5 مليون كان يتقضاها في صفوف ريال مدريد.

ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018 بخبرة كبيرة، وسجلاً مظفراً في صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطلاً لدوري أبطال أوروبا 4 مرات بالاضافة الى العديد من الالقاب المحلية.

وأغلب الظن أن الخاسر الأكبر من صفقة انتقال فاران الى صفوف "الشياطين الحمر"، هو المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، لان الفرنسي سيكون شريك المدافع العملاق هاري ماغواير في هذا الخط.

وكان مانشستر أبرم صفقة كبيرة من خلال تعاقده مع الجناح الانكليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة بلغت 73 مليون جنيه استرليني (حوالي 87 مليون يورو) تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي رسمياً، قبل أن يعلن في وقت لاحق تمديد عقد مدربه الحالي النروجي أولي غونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية (حتّى عام 2024)، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وسيتوجه فاران الى مدينة مانشستر خلال الاسبوع الحالي من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيداً لانتقاله رسمياً بعقد لاربع سنوات حتى حزيران/يونيو عام 2025 مع امكانية تجديده لسنة اضافية.

ويضم مانشستر يونايتد لاعبين فرنسيين هما لاعب الوسط بول بوغبا والمهاجم انتوني مارسيال.

© 2021 AFP