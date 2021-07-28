أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركية ليديكي تحرز ذهبية أول نسخة من 1500 م

أولي سكارف ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

سيطرت الأميركية كايتي ليديكي على النسخة الأولى من سباق 1500 م حرة للسيدات في الألعاب الأولمبية الصيفية، محرزة الأربعاء أولى ذهبياتها في دورة طوكيو الحالية.

بعد 75 دقيقة من حلولها خامسة في نهائي 200 م حرة، حققت حاملة الرقم العالمي في 1500 م زمنًا قدره 15:37.34 دقيقة، رافعة رصيدها إلى ست ذهبيات أولمبية، بعد أن تقدمت ابنة الرابعة والعشرين على مواطنتها إريكا ساليفان بفارق 4.07 ثوان والألمانية ساره كوهلر بفارق 5.57 ث.

وكانت ليديكي، المتوجة بفضية في 400 م حرة هذه النسخة، أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أولمبياد ريو الأخير وذهبية في لندن 2012.

لكن رقم ليديكي جاء بعيدًا جدًا عن رقمها العالمي البالغ 15:20.48 دقيقة.

وفيما نزلت ليديكي أكثر من مرة تحت حاجز 15:40 دقيقة، كانت الدنماركية لوتي فريس الوحيدة التي تجاريها.

وبعد أن سيطرت على السباق من بدايته حتى نهايته، وجدت ليديكي منافسة في آخر 200 م من ساليفان مقلصة الفارق على زميلتها التي بكت على حائط الوصول.

وسباق 1500 م للسيدات هو أحد ثلاث سباقات جديدة في برنامج السباحة الأولمبي لهذه السنة، مع سباق 800 م حرة رجال والتتابع أربع مرات 100 م متنوعة مختلط.

© 2021 AFP