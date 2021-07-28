أولمبياد طوكيو-سباحة: المجري ميلاك يحطم الرقم الأولمبي ويحرز ذهبية 200 م فراشة

جوناثان ناكستراند ا ف ب

أحرز المجري ميلاك أول ميدالية له في الألعاب الأولمبية في 200 م فراشة

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طوكيو (أ ف ب)

حقق المجري كريستوف ميلاك فوزًا صريحًا ونال ذهبية سباق 200 م فراشة محطمًا الرقم الأولمبي للأميركي مايكل فيلبس، الأربعاء ضمن ألعاب طوكيو الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وحقق ميلاك (21 عامًا)، بطل العالم وحامل الرقم العالمي في 2019، رقمًا أولمبيًا قدره 1:51.25 دقيقة، متقدمًا على الياباني تومورو هوندا بفارق 2.48 ثانيتين والإيطالي فيديريكو بورديسّو بفارق 3.20 ثوان.

وكان تتويج ميلاك متوقعًا بعد إنجازه في بطولة العالم 2019 في غوانغجو الكورية الجنوبية، عندما حطّم بعمر التاسعة عشرة الرقم العالمي للأسطورة فيلبس (1:50.73 د).

ويعود الرقم الأولمبي السابق لفيلبس إلى بكين 2008 بزمن 1:52.03 د.

وعلى غرار ميلاك، أحرز الشابان البالغان 19 عامًا هوندا وبورديسّو أولى ميدالياتهم الأولمبية.

وكان ميلاك أعلن عن قدومه إلى الساحة العالمية عام 2017، عندما احرز ابن بودابست فضية 100 م فراشة وراء الأميركي كايليب دريسل الذي سيواجهه بدءا من الخميس.

© 2021 AFP