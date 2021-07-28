أولمبياد طوكيو-سباحة: بريطانيا تحرز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة رجال

اولي سكارف ا ف ب

كان الفريق البريطاني قريبا من تحطيم الرقم العالمي في التتابع أربع مرات 200 م حرة

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة للرجال الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وكانت بريطانيا على بعد 2 بالمئة فقط من الثانية لمعادلة الرقم العالمي القياسي للولايات المتحدة الصامد منذ 2009، إذ سجّلت 6:58:58 دقائق، أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 ثوان وأستراليا بفارق 3.26 ث، فيما حلّت الولايات المتحدة رابعة.

وضمّ الفريق البريطاني متوجين في سباق 200 م حرة، حامل الذهبية توم دين والفضية دانكن سكوت، بالإضافة جيمس غاي وماتيو ريتشاردز.

وهذا أوّل لقب لبريطانيا في هذا السباق، علمًا أنها حلّت وصيفة وراء الولايات المتحدة في نسخة ريو 2016.

وفيما انطلق الأميركيون بقوة عبر كيران سميث، تراجعوا تدريجًا، علمًا أن نجمهم كايليب دريسل فضّل عدم اختيار هذا السباق في ظل جدوله المزدحم في طوكيو.

وهذه أول مرة في تاريخ مشاركاتهم، يعجز الأميركيون عن الصعود إلى المنصة.

© 2021 AFP