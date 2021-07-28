أولمبياد طوكيو-قدم: مصر تلاقي البرازيل في ربع النهائي وخروج فرنسا وألمانيا

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طوكيو (أ ف ب)

تأهّل المنتخب المصري صحبة نظيره الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد فوز الأول 2-صفر على أستراليا وتعادل الثاني مع الأرجنتين 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة الأربعاء، فيما ودّع المنتخب الفرنسي بخسارة قاسية 4-صفر أمام اليابان في الأولى.

من جهة أخرى، تأهل منتخبا البرازيل وساحل العاج إلى دور الثمانية أيضًا وأقصيت ألمانيا، بعد فوز حامل اللقب على السعودية 3-1 وتعادل المنتخب الإفريقي أمام وصيف الدورة السابقة ألمانيا 1-1.

وخطف منتخب "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بهدفي أحمد ياسر ريان (44)، وعمار حمدي (85) اللذين منحاه الفوز الأول في المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا 1-1.

وبالتالي، ضرب منتخب مصر موعداً في ربع النهائي السبت مع البرازيل التي تصدّرت المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، أمام ساحل العاج مع خمس نقاط من فوز وتعادلين، مقابل 4 نقاط لألمانيا من فوز يتيم وتعادل وخسارة.

وتذيل المنتخب السعودي الفرق من دون نقاط من 3 هزائم.

وفي المباراة الأولى، سجل المنتخب المصري أول أهدافه في المباراة وفي البطولة في الدقيقة 44 بعد هجمة سريعة بدأت بتمريرة من طاهر محمد إلى رمضان صبحي الذي راوغ ببراعة ومرر إلى ريان الذي سدد الكرة في المرمى.

وأنهى المصريون السجال في الدقيقة 85، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ناصر منسي ببراعة وراوغ وسدد بين يدي الحارس وارتدت لحمدي الذي أودعها في المرمى الخالي.

وفي المباراة الثانية، تعادلت إسبانيا مع الأرجنتين وأسدت خدمة لمصر كي تتأهلان سوياً.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عن طريق ميكيل ميرينو (66)، قبل أن تدرك الأرجنتين التعادل عن طريق توماس بيلمونتي (87)، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وودعّت فرنسا البطولة بخسارة مذلّة برباعية نظيفة أمام اليابان صاحبة الأرض.

وسجل أهداف اليابان تاكيفوزا كوبو (27)، هيروكي ساكاي (34)، كوجي ميوشي (70) ودايسن ماييدا (90+1).

وتصدرت اليابان المجموعة أمام المكسيك التي تأهلت أيضاً بفوزها على جنوب إفريقيا متذيلة المجموعة 3-صفر.

- خسارة ثالثة للسعودية -

يدين المنتخب البرازيلي بفوزه إلى مهاجم إيفرتون الانكليزي ريشارليسون الذي سجل ثنائية (76 و90+3)، بعد ثلاثيته من رباعية فريقه في مرمى ألمانيا 4-2، لينفرد في صدارة ترتيب الهدافين بخمسة أهداف وبفارق هدف عن المهاجم المخضرم الفرنسي أندري-بيار جينياك.

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وافتتحت البرازيل التسجيل عبر مهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك لاعب النصر عبدالإله العمري التعادل في الدقيقة 27.

وغاب عن صفوف المنتخب الأصفر لاعب وسط أستون فيلا الانكليزي دوغلاس لويز بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام ساحل العاج التي انتهت التعادل السلبي، وحلّ بدلا منه ماتيوس هنريكه من غريميو.

تقدم حامل اللقب بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بعد ركلة ركنية نفذها كلاودينيو من اليسار وتابعها كونيا برأسه في شباك الحارس السعودي أمين بخاري.

وكادت البرازيل تضاعف النتيجة، إلا أن رأسية أنتوني بعد تمريرة من الظهير غيليرمي أرانا اصطدمت بالعارضة، تابعها كلاودينيو فوق المرمى (19).

أدرك المنتخب السعودي التعادل بالطريقة ذاتها، فبعد ركلة حرة ثابتة نفذها لاعب الهلال سلمان الفرج علت دييغو كارلوس ووصلت إلى العمري تابعها رأسية عكسية في الشباك (26)، معوّضاً هدفه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه خلال الخسارة أمام ساحل العاج 1-2.

نشط لاحقاً المنتخب البرازيلي، فهدّد أرانا المرمى السعودي بكرة قوية مرت بمحاذاة القائم (36)، قبل أن يمرّر الأوّل كرة عرضية داخل المنطقة تابعها أنتوني بتسديدة من مسافة قريب ارتمى لها بخاري بنجاح (40).

تبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الثاني، فصد الحارس بخاري تسديدة قوية لريشارليسون (73)، قبل أن يتألق الأخير مجدداً بعد ثلاث دقائق ويضاعف النتيجة بعدما تابع برأسية ركلة حرة داخل المنطقة حولها الدفاع السعودي وصلت إلى برونو غيماريش ومنه زميله الهداف.

وسجل ريشارليسون في الدقيقة 90 هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليعود ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والخامس في البطولة بعد سلسلة من التمريرات داخل المنطقة، بدأها مالكولم إلى رينر ومنه إلى مهاجم إيفرتون تابعها بسهولة أرضية في المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، افتتح منتخب "الفيلة" التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل هدف من الألماني بنجامين هنريش عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (76).

وأدرك "مانشافت" التعادل في الدقيقة 73 بفضل إدوارد لوبين، إلاّ انه لم يكن كافياً ليجنب خروج ألمانيا من دور المجموعات.

وفي المواجهات الاخرى في ربع النهائي، تلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية، إسبانيا مع ساحل العاج واليابان مع نيوزيلندا على أن تقام جميعها السبت.

© 2021 AFP