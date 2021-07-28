أولمبياد طوكيو-يد: مصر على أبواب ربع النهائي وخسارة ثالثة توالياً للبحرين

مارتين بيرنيتي ا ف ب

المصري علي زين خلال مباراة بلاده مع اليابان في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

حقق المنتخب المصري الأربعاء انتصاره الثاني في مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو الحالي بفوزه على اليابان المضيفة 33-29 مقتربا من ربع النهائي، في حين مني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 الدنمارك 21-31 في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، فيما يحتل بطل إفريقيا المركز الثالث بأربع نقاط قبل مباراته المنتظرة أمام السويد الوصيفة والفائزة على البرتغال 29-28 بست نقاط أيضاً، من أجل حجز بطاقته للأدوار الإقصائية، ليعود ويلاقي المنتخب البحريني في اختتام المنافسات، علماً أن الاخير يحتل المركز الخامس من دون أي نقطة على غرار اليابان التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز بنتيجة 37-31 على البرتغال التي تخوض باكورة مشاركاتها الأولمبية، قبل أن يسقطوا أمام الدنمارك في مواجهة قوية تقدموا فيها في نهاية الشوط الاول 15-14 قبل ان يخرجوا خاسرين 32-27.

تألق بطل إفريقيا في سابع مشاركة أولمبية له أمام صاحب الأرض، حيث بلغت فعاليته 65 في المئة، فيما نجح في 12 تسديدة من أصل 16 من الأمتار الستة و4 من أصل 9 من الأمتار التسعة و4 من 4 من الأمتار السبعة.

وتألق في صفوف المنتخب المصري المخضرم أحمد الأحمر (37 عامًا) الذي يلعب في صفوف الزمالك ويخوض ثالث ألعاب أولمبية له وسيعتزل في نهاية دورة طوكيو، بتسجيله 8 أهداف، يليه يحيى عمر مع 7 أهداف وعمر الوكيل صاحب 5 أهداف.

قال الأحمر بعد الفوز " في الدور الثاني ستكون المستويات متقاربة. من المهم أن نحسّن مركزنا لمواجهة خصم مناسب في ربع النهائي".

في المباراة الثانية، عجز المنتخب البحريني عن مجاراة بطلة العالم التي سيطرت على المباراة منذ البداية حتى النهاية (21-31)، وتألق في صفوفها يوهان هانسن بتسجيله 6 أهداف من 6 محاولات، وساهم زميلاه القائد المخضرم ميكيل هانسن (33 عاماً) وماتياس غيدسل بتسجيل خمسة وأربعة أهداف توالياً.

في المقابل، تقاسم في صفوف الخاسر المهمات الهجومية الرباعي الثلاثي أحمد فضول ومحمد علي وأحمد المقابي ومحمد حبيب مع 3 أهداف لكل منهم.

© 2021 AFP