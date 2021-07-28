أولمياد طوكيو-جمباز: الياباني هاشيموتو يخلف أوتشيمورا إلى ذهب المسابقة الكاملة

مارتان بورو ا ف ب

الياباني دايكي هاشيموتو خلال أدائه على العارضتين المتوازيتين في المسابقة الكاملة للجمباز في 28 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الياباني الشاب دايكي هاشيموتو ذهبية المسابقة الكاملة المرموقة في الجمباز ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي الاربعاء، بعد أن ختم بأداء رائع على العارضة الثابتة.

حصد هاشيموتو (19 عامًا) 88.465 نقطة بعد مروره على الاجهزة الخمسة والحركات الارضية أمام الصيني روتانغ جياو الذي نال الفضية (88.065) والروسي المشارك تحت علم محايد نيكيتا ناغورني الذي خطف البرونزية (88.031).

وخلف هاشيموتو مواطنه كوهي أوتشيمورا بطل ريو 2016 ولندن 2012 الذي فضّل عدم المشاركة في المسابقة الكاملة هذا العام بعد مشاكل عدة في كتفه.

قال هاشيموتو بعد الفوز "الميدالية الذهبية تعني لي الكثير. هي نتيجة كل الجهود والتعب خلال الاعوام الخمسة الماضية".

وتابع "أولا أريد أن أهديها إلى أهلي. أريد أن أضعها حول عنقَيهما وأشكرهما على الدعم".

وكانت اليابان حلّت ثانية في المسابقة الكاملة للفرق خلف روسيا الاثنين، لذا كان هاشيموتو عازمًا على تحسين لون الميدالية.

وقبل أن يدخل الى الجولة الاخيرة على العارضة الثابتة، كان يحتل المركز الثالث، إلا أنه قدم أداءً هائلا سمح له بنيل الذهب.

© 2021 AFP