أولمياد طوكيو-مضرب: ديوكوفيتش ومدفيديف يواصلان المشوار وخروج تسيتسيباس

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الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته في الدور الثالث من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو في 28 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو الصيفي الاربعاء، فيما كان على الروسي دانييل مدفيديف الثاني مقاومة الحر و"ضيق التنفس" للعبور، في حين انتهى مشوار اليوناني الرابع ستيفانوس تسيتسيباس.

وتغلب ديوكوفيتش الفائز ببرونزية بكين 2008 على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3، 6-1 معزّزًا سلسلة مبارياته من دون هزيمة الى 21.

وضرب "دجوكر"، المتوّج بعشرين لقبًا كبيرًا، موعدًا في دور الثمانية مع الياباني كي نيشيكوري صاحب الأرض وحامل برونزية ريو 2016 الفائز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 (9/7)، 6-0.

ويطمح "نولي" لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الاربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشيغ ميدوز الشهر المقبل.

- مدفيديف لا يقوَ على التنفس -

وقاوم مدفيديف المشارك تحت علم محايد الحَر في العاصمة اليابانية ومنافسه الايطالي فابيو فونييني، قبل أن يعبر الى الدور ربع النهائي بفوزه 6-2، 3-6، 6-2.

وضرب الروسي موعدًا في دور الثمانية مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 (8-6)، 6-3.

سبق لمدفيديف أن اشتكى من الظروف المناخية الصعبة في المباراة الاولى وطالب المنظمين بنقل المباريات الى الامسية.

وقال بعد الفوز اليوم "لم أكن أشعر بحال جيدة في التنفس حتى في المجموعة الاولى. شعرت وكأن صدري مغلق، لم أقوَ على التنفس كما يجب".

وعندما سأله الحكم إذا كان يشعر بحال "جيدة" خلال المجموعة الثانية، أجاب الروسي "بإمكاني أن أنهي المباراة، ولكن بإمكاني أن أموت. إذا توفيت من سيتحمل المسؤولية؟".

وأضاف الروسي "أعتقد أن اليوم هو الاكثر رطوبة حتى الآن، وربما الاكثر حرارة. الشمس كانت قوية. مع نهاية المجموعة الثانية، بدا وكأن الظلام في عينيّ".

- تسيتسيباس يسقط...ويخرج -

وأطاح الفرنسي أوغو أومبير بتسيتسيباس معوّضًا تأخره بمجموعة الى فوز 2-6، 7-6 (7-4)، 6-2.

وكان تسيتسيباس وصيف رولان غاروس طلب وقتًا مستقطعًا طبيًا لإصابة في قدمه اليمنى تعرض لها بعدما سقط أرضًا مع نهاية المجموعة الثانية، قبل أن يتدهور مستواه في الحاسمة.

ويلعب أومبير مع الروسي المشارك تحت علم محايد كارن خاتشانوف الذي تأهل على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1، 2-6، 6-1.

وتأهل أيضًا الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسًا عالميًا الى دور الثمانية بإقصائه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4، 7-6 (7/5)، ليلتقي مع الفرنسي جيريمي شاردي الفائز على البريطاني ليام برودي 7-6 (7/3)، 4-6، 6-1.

- "أكبر من الغراند سلام" -

لدى السيدات، بلغت الاوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور نصف النهائي بفوزها على الايطالية كاميلا جورجي 6-4، 6-4.

وباتت سفيتولينا الخامسة عالميًا أعلى المصنفات حاليًا بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا والاسترالية آشلي بارتي والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفات أولى وثانية وثالثة تواليًا.

قالت بعد الفوز "تدركون أنه عندما تكون اللاعب الاعلى تصنيفًا، يريد الجميع ان يهزمك والجميع متحفز جدًا للتفوق عليك".

وتابعت "الالعاب الاولمبية حدث مميز جدًا. في أوكرانيا تُعتبر حدثًا كبيرًا، حتى أكبر من بطولات الغراند سلام. لذا أنا أركز جدًا على الفوز بأي ميدالية".

وتلعب سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي أقصت أوساكا الثلاثاء، بعدما عبرت على حساب الاسبانية باولا بادوسا التي انسحبت في المجموعة الثانية بسبب المرض وخرجت على كرسي متحرك بعدما كانت متأخرة 3-6 وصفر-3.

وفي نصف النهائي الآخر، تلتقي السويسرية بيليندا بنتشيتش الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا 6-صفر، 3-6، 6-3 مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي تفوقت على الإسبانية غاربيني موغوروسا 7-4، 6-1.

ومُنيت بارتي بانتكاسة أخرى بخروجها من ربع نهائي زوجي السيدات برفقة ستورم ساندرز بسقوطهما ضد الثنائي التشيكي باربورا كرايتشيكوفا حاملة لقب رولان غاروس في الفردي، وكاتيرينا سينياكوفا 3-6، 6-4، 10-7. لكنها عوضت في اليوم ذاته في المختلط بعد أن تجاوزت مع جون بيرس الدور الاول على حساب النثائي الارجنتيني ناديا بودوروسكا وأوراسيو سيبايوس 6-1، 7-6 (7/3).

وفي زوجي الرجال، خرج البريطاني أندي موراي حامل ذهبية الفردي في 2012 و2016 من الدور ربع النهائي مع زميله جو ساليزبيري بعد خسارتهما امام الثنائي الكرواتي مارتن تشيليتش وإيفان دوديغ 6-4، 6-7 (7-2)، 7-10.

© 2021 AFP