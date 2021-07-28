أولمياد طوكيو-مضرب: مدفيديف يقاوم "ضيق التنفس" ويبلغ ربع النهائي وخروج تسيتسيباس

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الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته في الدور الثالث من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو في 28 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

قاوم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا المشارك تحت علم محايد الحَر في العاصمة اليابانية ومنافسه الايطالي فابيو فونييني، قبل أن يعبر الاربعاء الى الدور ربع النهائي من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو بفوزه 6-2، 3-6، 6-2، فيما انتهى مشوار المصنف رابعًا عالميًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبقي مدفيديف على الطريق الصحيح لمواجهة محتملة في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الساعي للغراند سلام الذهبي هذا العام.

وضرب الروسي موعدًا في دور الثمانية مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 (8-6)، 6-3.

سبق لمدفيديف أن اشتكى من الظروف المناخية الصعبة في المباراة الاولى وطالب المنظمين بنقل المباريات الى الامسية.

وقال بعد الفوز اليوم "لم أكن أشعر بحال جيدة في التنفس حتى في المجموعة الاولى. شعرت وكأن صدري مغلق، لم أقوَ على التنفس كما يجب".

وعندما سأله الحكم إذا كان يشعر بحال "جيدة" خلال المجموعة الثانية، أجاب الروسي "بإمكاني أن أنهي المباراة، ولكن بإمكاني أن أموت. إذا توفيت من سيتحمل المسؤولية؟".

وأضاف الروسي "أعتقد أن اليوم هو الاكثر رطوبة حتى الآن، وربما الاكثر حرارة. الشمس كانت قوية. مع نهاية المجموعة الثانية، بدا وكأن الظلام في عينيّ".

بعد استراحة دامت عشر دقائق بين المجموعتين الثانية والثالثة، كسر مدفيديف إرسال الايطالي وفاز بالاشواط الثلاثة الاولى من المجموعة قبل ان ينهيها لصالحه.

وأصر "عليهم أن يقيموا المباريات في المساء، قلت ذلك من البداية وأستمر بقوله".

يواصل لاحقًا ديوكوفيتش مسعاه نحو ذهبية أولمبية أولى عندما يلتقي مع الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

في حال عدم حدوث أي مفاجأة، سيواجه في نصف النهائي صاحب الارض الياباني كي نيشيكوري حامل برونزية ريو 2016 الفائز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 (9/7)، 6-0.

- تسيتسيباس يسقط...ويخرج -

وأطاح الفرنسي أوغو أومبير بتسيتسيباس معوّضًا تأخره بمجموعة الى فوز 2-6، 7-6 (7-4)، 6-2.

وكان تسيتسيباس وصيف رولان غاروس طلب وقتًا مستقطعًا طبيًا لإصابة في قدمه اليمنى مع نهاية المجموعة الثانية قبل أن يتدهور مستواه في الحاسمة.

ويلعب أومبير مع الروسي المشارك تحت علم محايد كارن خاتشانوف الذي تأهل على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1، 2-6، 6-1.

لدى السيدات، بلغت الاوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور نصف النهائي بفوزها على الايطالية كاميلا جورجي 6-4، 6-4.

وباتت سفيتولينا الخامسة عالميًا أعلى المصنفات حاليًا بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا والاسترالية آشلي بارتي والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفات أولى وثانية وثالثة توالياً.

قالت بعد الفوز "تدركون أنه عندما تكون اللاعب الاعلى تصنيفًا، يريد الجميع ان يهزمك والجميع متحفز جدًا للتفوق عليك".

وتابعت "الالعاب الاولمبية حدث مميز جدًا. في أوكرانيا يعتبر حدث كبير، حتى أكبر من بطولات الغراند سلام. لذا أنا أركز جيدًا على الفوز بأي ميدالية".

وتلعب سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي أقصت أوساكا الثلاثاء، بعدما عبرت على حساب الاسبانية باولا بادوسا التي انسحبت في المجموعة الثانية بسبب المرض وخرجت على كرسي متحرك بعدما كانت متأخرة 3-6 وصفر-3.

وفي زوجي الرجال، خرج البريطاني أندي موراي حامل ذهبية الفردي في 2012 و2016 من الدور ربع النهائي مع زميله جو ساليزبيري بعد خسارتهما امام الثنائي الكرواتي مارتن تشيليتش وإيفان دوديغ 6-4، 6-7 (7-2)، 7-10.

© 2021 AFP