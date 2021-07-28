إطلاق سراح موريتانيين خطفا في مالي قبل عشرة أيام

دافني بونوا ا ف ب/ارشيف

آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في منطقة غورما في مالي، في 27 آذار/مارس 2019

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باماكو (أ ف ب)

أعلنت نواكشوط أنّ مواطنين موريتانيين اختُطفا مع ثلاثة صينيين في مالي قبل عشرة أيام أُطلق سراحهما الثلاثاء، من دون أن يتّضح في الحال مصير زملائهم الصينيين.

وكان الجيش المالي أعلن أنّ ثلاثة صينيّين وموريتانيَّين يعملون في شركات بناء اختطفوا في 18 تمّوز/يوليو الجاري على أيدي مسلّحين هاجموا ورشة أشغال عامة تقع على بُعد 55 كلم عن مدينة كوالا في جنوب غرب مالي قرب الحدود مع موريتانيا.

والثلاثاء أعلن مصدر في وزارة الإعلام الموريتانية لوكالة فرانس برس أنّ "المواطنين الموريتانيين موجودان في فصالة" الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مع مالي، مطمئناً إلى أنّ "حالتهما الصحّية جيّدة".

وأكّد المصدر بذلك معلومة نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر رسمي لم تسمّه.

ولم يأت أيّ من هذين المصدرين على ذكر مصير المخطوفين الصينيين الثلاثة.

وكانت وكالة الأنباء الموريتانية "الأخبار" قالت إنّ المهاجمين وصلوا على درّاجات ناريّة وأشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يخطفوا الرعايا الأجانب الخمسة ويلوذوا بالفرار.

وتشهد مالي منذ 2012 صعوداً للجهاديين انطلاقاً من شمال البلاد، أغرقها في أزمة أمنية امتدّت إلى وسط البلاد، ثم إلى البلدين الجارين بوركينا فاسو والنيجر.

وتسبّبت أعمال العنف الجهادية والقبلية ولأسباب أخرى بمقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية.

وتُعتبر عمليات خطف الماليين والأجانب أمراً شائعاً في هذا البلد.

وفي 8 نيسان/أبريل، خُطف الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا في شمال مالي. ودوبوا صحافيّ مستقلّ يبلغ 46 عاماً ويعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، وعمل على تغطية الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة لحساب وسائل إعلام مختلفة.

© 2021 AFP