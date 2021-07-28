الرئيس التونسي يقيل مدير التلفزيون الوطني

فتحي بلعيد ا ف ب

عوائق تمنع الدخول إلى جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية في 27 تموز/يوليو 2021

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تونس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال الأربعاء المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية بعد أن منعت إدارة التلفزيون، لبعض الوقت، مسؤولة في نقابة الصحافيين وناشطاً حقوقياً من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حواري.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش من مهامه رئيساً مديراً عاماً للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسّسة التلفزة التونسية مؤقتاً".

وأتى قرار سعيّد بعيد ساعات على إعلان نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين أميرة محمد أنّ أحد الحرّاس عند مدخل التلفزيون منعها من دخول المبنى للمشاركة في برنامج حواري بانتظار أن تأذن له الإدارة بذلك.

بدوره قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي إنّ "المدير التنفيذي للوطنية أبلغني أنّه تلقّى تعليمات من مسؤول عسكري بعدم السماح للضيوف بدخول مقرّ التلفزيون".

لكنّ وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية سارعتا إلى نفي إصدار أيّ تعليمات بهذا الاتّجاه.

وما هي إلا ساعات حتى صدر الأمر الرئاسي بإقالة الداهش وتعيين الدالي مكانه مؤقتاً.

وسبق لعواطف الدالي أن شغلت هذا المنصب لفترة مؤقتة أيضاً.

وكان الرئيس سعيّد الذي علّق الأحد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وأقال رئيس الوزراء أكّد التزامه الدفاع عن الحريات العامة.

© 2021 AFP