خامنئي يدعو لتجنب الثقة بالغرب مع قرب تسلّم رئيس إيران الجديد مهامه

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طهران (أ ف ب)

رأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن التجربة أثبتت أن "الثقة بالغرب لا تنفع"، في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وتستعد لتولي رئيس جديد للجمهورية.

وأكد خامنئي أن واشنطن التي تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات النووية مع طهران، ربطت عودتها الى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 بإجراء مباحثات لاحقة تطال برنامج الجمهورية الإسلامية الصاروخي وقضايا إقليمية، ورفضت تقديم ضمانات بعدم تكرار خطوة الانسحاب الأحادي في حال تم إحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015.

وجاءت تصريحات المرشد خلال استقباله أعضاء الحكومة والرئيس المعتدل حسن روحاني الذي اعتمد خلال عهده (بدءا من 2013)، سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز نتائجها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا).

وقال خامنئي "يجب على الآخرين الاستفادة من تجارب حكومة الرئيس روحاني. وإحداها تجنب الثقة بالغرب. في هذه الحكومة، اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع"، وذلك في التصريحات التي أوردها موقعه الالكتروني.

وأضاف "إنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك".

أتاح الاتفاق النووي رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه أحاديا في 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران تسببت بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وقال خامنئي "حيثما جعلت هذه الحكومة أعمالها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأمريكا، أخفقت، وحيثما اعتمدت على القدرة الداخلية، حققت النجاح".

وشدد على أنه "ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً".

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تولى مهامه خلفا لترامب العام الحالي، استعداده للعودة الى الاتفاق، بشرط عودة إيران الى احترام كامل التزاماتها بموجبه، بعد أن تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي، بعد عام من الانسحاب الأميركي منه.

وبدأت إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، مباحثات في فيينا مطلع نيسان/أبريل الماضي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، سعيا لإحيائه.

وخاض الأطراف ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لروحاني أن وعد بالسعي لرفع العقوبات قبل نهاية ولايته مطلع آب/أغسطس، لكن طهران أكدت خلال الشهر الحالي أن استئناف المباحثات لن يتم قبل تسلم الحكومة الجديدة مهامها.

- ربط بمباحثات مقبلة -

ومن المقرر أن يسلم روحاني مهامه الأسبوع المقبل الى خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الفائز في انتخابات حزيران/يونيو الرئاسية.

وأكد رئيسي بعيد انتخابه أنه سيدعم المباحثات التي تحقق "نتائج" للشعب الإيراني، لكنه لن يسمح بإجراء "مفاوضات لمجرد التفاوض".

وينظر المحافظون المتشددون بعين الريبة للغرب عموما وخصوصا الولايات المتحدة، العدو الأبرز للجمهورية الإسلامية. لكن رئيسي أكد أنه سيلتزم بالاتفاق النووي في حال تم رفع العقوبات واحترمت واشنطن تعهداتها.

ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويتولى تشكيل الحكومة، الا أن الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، بما فيها الملف النووي، تعود الى المرشد الأعلى للجمهورية.

وأشار خامنئي الى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات لاحقة تطال الصواريخ الإيرانية وقضايا إقليمية.

وقال الأربعاء "يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا شروطا وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى الى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق".

وأوضح أنهم يريدون بذلك "توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق".

وكانت إحدى الأسباب التي أوردها ترامب للانسحاب من الاتفاق، هي أنه لا يطال أمورا أخرى متعلقة بإيران، مثل برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.

وألمح مسؤولون في إدارة بايدن الى رغبة في اتفاق يشمل دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ البالستية الذي يثير قلق دول إقليمية تعد حليفة لواشنطن وعلى خصومة مع طهران، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

الا أن طهران أكدت مرارا رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق.

وأكد خامنئي أن الأميركيين سبق لهم أن "نكثوا تعهداتهم"، ويرفضون إعطاء أي "ضمان" لعدم انسحابهم منه مجددا في حال توصل الطرفان لتفاهم على إحيائه.

© 2021 AFP