لاعب ريال الجديد النمسوي ألابا مصاب بفيروس كورونا (النادي)

صورة أرشيفية للمدافع النمسوي دافيد ألابا خلال دفاعه عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني والذي أعلن فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا

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مدريد (إسبانيا) (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأربعاء إصابة مدافعه الجديد النمسوي دافيد ألابا بفيروس كورونا، لينضم بذلك الى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي جاءت نتيجته إيجابية أيضاً الجمعة.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب "يُعلن ريال مدريد أن اختبار لاعبنا دافيد ألابا إيجابي بكوفيد-19"، وهو نفس البيان الذي أصدره الجمعة مع تغيير الاسم حين أعلن عن إصابة بنزيمة.

وانتقل ألابا هذا الصيف الى ريال مدريد قادماً من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لخمسة مواسم.

وتأتي إصابة ألابا الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، في فترة بدء المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وأمام النمسوي، كما حال بنزيمة، المتسع من الوقت للتعافي والعودة الى الفريق الملكي الذي يبدأ رحلته مع مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدوري الإسباني اعتباراً من 14 آب/أغسطس في ملعب ديبورتيفو ألافيس.

وسبق لريال أن عانى الموسم الماضي من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا، أبرزها لقائده المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، مواطن بنزيمة المدافع رافايل فاران المنتقل الى مانشستر يونايتد الإنكليزي، ناتشو، البلجيكي إدين هازار وداني كارفاخال.

كما أصيب بـ"كوفيد-19" الموسم الماضي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل بدوره عن النادي ليحلّ بدلاً منه أنشيلوتي، والرئيس فلورنتينو بيريس.

ويأتي الإعلان عن إصابة ألابا ومن قبله بنزيمة في وقت ارتفعت فيه أعداد الإصابات مجدداً في دول كثيرة بسبب ظهور متحورة دلتا.

© 2021 AFP