مقتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباك مع أذربيجان

توفيق باباييف ا ف ب/ارشيف

طفل يؤدي التحية العسكرية أمام دبابة خلال زيارة لموقع في باكو في 15 نيسان/أبريل 2021، تعرض فيه معدات عسكرية سيطرت عليها أذربيجان من القوات الأرمنية خلال الحرب التي دارت بين البلدين في خريف 2020

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يريفان (أ ف ب)

قُتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات حدودية مع القوات الأذربيجانية، وفق ما أفادت يريفان الأربعاء، في أكثر المواجهات دموية بين العدوين منذ انتهاء حربهما الأخيرة العام الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "نتيجة للعمليات المسلحة التي شنها الجيش ردا على هجوم للقوات الأذربيجانية، سقط ثلاثة قتلى وجريحان في الجانب الأرميني حتى الساعة 08,30 صباحا (04,30 ت غ)"، مشيرةً إلى أن الاشتباك وقع في القطاع الشمالي الشرقي للحدود، خصوصاً في قرية سوتك.

بحسب وزارة الخارجية الأرمينية، فإن القوات الأذربيجانية "شنت هجوماً عند الساعة 03,40 على المواقع الأرمينية" ووقعت بعد ذلك "معارك محلية".

تحدثت أذربيجان من جهتها عن إصابة عسكريين بجروح في هذه الاشتباكات، لا تمثل خطرا على حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن المعارك بدأت حوالى الساعة 00,50. واتّهمت باكو القوات الأرمينية بـ"استخدام أسلحة خفيفة وقاذفة قنابل" لاستهداف مواقعها.

وتقاذف المعسكران المسؤولية في هذا الاشتباك وهو الأكثر دموية منذ انتهاء النزاع الذي تواجهت فيه أرمينيا وأذربيجان عام 2020 للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

انتهت الحرب التي استمرّت ستة أسابيع وأسفرت عن أكثر من 6500 قتيل، بتكبد أرمينيا هزيمة عسكرية بعدما أُرغمت على التخلي عن أراض شاسعة لصالح أذربيجان بموجب قرار وقف إطلاق نار تمّ التفاوض بشأنه برعاية موسكو.

إلا أن التوترات بقيت شديدة بين الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين الواقعتين في القوقاز وتندلع بشكل منتظم اشتباكات على حدودهما المشتركة، ما يثير الخشية من تجدد النزاع.

في 23 تموز/يوليو، قُتل جندي أذربيجاني وجُرح ثلاثة جنود أرمينيين بعد تبادل إطلاق نار.

© 2021 AFP