وفد من طالبان يزور الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين (متحدث باسم الحركة)

كريم جعفر ا ف ب

وصول وفد طالبان المشارك في المحادثات في الدوحة في 17 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم حركة طالبان الأربعاء أن وفدا من قادة طالبان التقى في الصين وزير الخارجية الصيني ومسؤولين من الدبلوماسية الصينية.

وقال المتحدث محمد نعيم إنه خلال هذه الزيارة التي تستمرّ يومين وبدأت الثلاثاء، عقد الوفد المؤلف من تسعة أعضاء بقيادة المسؤول الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني بارادار "لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب وزير الخارجية والممثل الصيني الخاص لشؤون أفغانستان".

لم يكشف المتحدث عن المكان المحدد حيث عُقدت اللقاءات في الصين.

وقال نعيم لوكالة فرانس برس في كابول إن متمردي طالبان "أكدوا للصين أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أمن أي بلد كان".

وأضاف أن المسؤولين الصينيين "وعدوا بعدم التدخل في الشؤون الأفغانية، إنما على العكس المساعدة في حلّ المشاكل وإرساء السلام".

وتثير السيطرة السريعة لحركة طالبان على أراض شاسعة في أفغانستان خلال أقل من ثلاثة أشهر أثناء هجوم شامل، القلق خصوصاً في الدول المجاورة لأفغانستان، في وقت أصبح الانسحاب النهائي للقوات الدولية من البلاد بعد وجود استمرّ عشرين عاماً، شبه مكتمل.

لم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه طالبان ولم تعد تسيطر سوى على عواصم الولايات والمحاور الرئيسية.

وطرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاماً، نظام طالبان الذي قاد أفغانستان بين 1996 و2001 ويرتكز على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، بعد رفضه تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ولم تحقق مفاوضات سلام بين طالبان والسلطات الأفغانية بدأت في أيلول/سبتمبر في الدوحة، أي تقدم حتى الآن.

© 2021 AFP