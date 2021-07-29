أربعة قتلى في حرائق غابات في جنوب تركيا

إلياس أكينيجين ا ف ب/ا ف ب

دخان حريق يغطي منتجعاً ساحلياً قرب منافغات في جنوب تركيا في 29 تموز/يوليو 2021.

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انقرة (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام تركية الخميس أنّ حرائق غابات وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكّان تقع على مقربة مواقع سياحية عديدة في جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص واضطر السلطات لإخلاء عشرات القرى من قاطنيها.

واندلعت حرائق منفصلة في غابات تقع في منافغات وألانيا وأضنة ومرسين وبودروم ومرمريس، بالقرب من المواقع السياحية المطلة على البحر المتوسط في جنوب تركيا، لكنّها سرعان ما وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان بسبب الرياح العاتية.

- كان في طريقه لمدّ يد العون -

وأسفرت الحرائق عن مقتل أربعة أشخاص، أحدهم رجل يبلغ من العمر 25 عاماً كان في طريقه لمدّ يد العون في منطقة أتت عليها النيران في مرمريس، وفقاً لقناة "إن تي في" التلفزيونية الإخبارية.

والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والاسطبلات في قرى عديدة.

وقال وزير الزراعة التركي بكير باك ديميرلي إنّه "وفقاً للمعلومات الأولية، فقد نفق 150 رأس من الأبقار وألف رأس من الأغنام وتضرّر 600 هكتار من الأراضي الزراعية و50 هكتاراً من الخيم الزراعية".

وكان أول حريق في هذه المنطقة اندلع الأربعاء في غابة في منافغات بمحافظة أنطاليا قبل أن يمتدّ إلى قرى مجاورة.

وأمام اتّساع رقعة الحريق، أخلت السلطات عشرات القرى من سكّانها، كما أخلت فندقاً في مدينة بودروم السياحية من نزلائه.

وبثت وسائل إعلام تركية مشاهد لأشخاص مذعورين وهم يركضون للنجاة بحياتهم في شوارع أضاءتها ألسنة النيران.

وغطّت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق منتجع فندقي على شاطئ البحر في بلدة منافغات.

- حروق واختناقات-

ونقلت فرق الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة 183 شخصاً، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق والبقية باختناقات تنفّسية من جرّاء تنشّقهم الأدخنة المنبعثة من الحرائق.

والخميس أنقذت فرق الطوارئ عشرة أشخاص تقطّعت بهم السبل على متن قارب كان يبحر في بحيرة لفّتها ألسنة النيران.

ويحاول أكثر من أربعة آلاف عنصر من طواقم الإطفاء، تؤازرهم مروحيات وطائرات إطفاء، السيطرة على النيران.

وقالت السفارة الروسية في تغريدة على تويتر الخميس إنّ ثلاث طائرات روسية لإطفاء الحرائق تشارك في جهود إخماد النيران في جنوب تركيا.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية التركية أنّ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أبلغ نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو مساء الخميس أنّ اليونان، التي توتّرت علاقاتها مع جارتها، "مستعدّة لتقديم المساعدة عند الاقتضاء".

بدوره أعرب وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف عن تضامنه مع تركيا، مؤكداً في تغريدة على تويتر استعداد بلاده لتقديم "الدعم" لحليفتها.

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- قيظ ورياح عاتية -

وساهم في امتداد الحرائق ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من 40 درجة مئوية وشدّة الرياح في المنطقة إذ بلغت سرعتها 50 كلم/ساعة.

وبسبب اندلاع النيران بصورة متزامنة وفي أماكن مختلفة، ترجّح السلطات التركية أن تكون هذه الحرائق مفتعلة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك قوله الأربعاء إنّ "اندلاع حريق منافغات من أربعة مواقع مختلفة يشير إلى أنّه حريق مفتعل، لكن ليست لدينا في الوقت الراهن معلومات واضحة بهذا الشأن".

كما قالت الأناضول إنّ المدّعي العام في مرمريس فتح تحقيقاً لتحديد أسباب اندلاع هذه الحرائق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مساء الأربعاء "سيتمّ تقديم كل الدعم اللازم لمواطنينا الذين عانوا من الحريق"، متعهّداً إجراء تحقيق معمّق لتحديد أسباب الكارثة.

© 2021 AFP