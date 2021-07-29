أولمبياد طوكيو-جمباز: الاميركية سونيزا لي تخلف بايلز الى لقب المسابقة الكاملة

مارتان بورو ا ف ب

الاميركية سونيسا لي خلال المسابقة الكاملة في الجمباز في أولمبياد طوكيو في 29 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

خلفت الأميركية سونيزا لي مواطننها أسطورة الجمباز سيمون بايلز الى لقب المسابقة الكاملة في أولمبياد طوكيو الخميس، بعد أن انسحبت الاخيرة من الدفاع عن لقبها لأسباب متعلقة بالصحة الذهنية.

وحصدت لي 57.433 نقطة متفوقة على البرازيلية ريبيكا أندرادي التي نالت الفضية (57.298) والروسية المشاركة تحت علم محايد أنجيلينا ميلينكوفا التي أحرزت البرونزية (57.199).

وبقي اللقب أميركيًا في هذه المسابقة للأولمبياد الخامس تواليًا.

وأضافت لي (18 عامًا) الذهبية الى الفضية التي أحرزتها في المسابقة الكاملة لفرق السيدات الثلاثاء التي انسحبت خلالها بايلز، قبل أن تعلن عدم دفاعها عن لقبها في الفردي، إلا أنها كانت متواجدة في المدرجات لدعم لي وجايد كاري التي حلت مكانها في النهائي.

وهذا اللقب الفردي الاول الكبير للي بعد أن حصدت فضية الحركات الارضية في بطولة العالم 2019 وبرونزية العارضتين مختلفي الارتفاع.

© 2021 AFP