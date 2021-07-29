أولمبياد طوكيو-سباحة: الأسترالي ستابلتي-كوك يحطم الرقم الأولمبي ويحرز ذهبية 200 م صدراً

أتيلا كيسبندك ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

حطّم الأسترالي أيزاك ستابلتي-كوك الرقم الأولمبي محرزا ذهبية 200 م صدراً في رياضة السباحة الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّل ستابلتي-كوك البالغ 22 عاما ورابع بطولة العالم الأخيرة 2:06.38 دقيقتين، متقدما الهولندي أرنو كامينغا بفارق 63 بالمئة من الثانية والفنلندي ماتي ماتسون بفارق 0.75 ث.

وهذه أول ذهبية لأستراليا في هذه المسافة منذ إيان أوبراين في طوكيو 1964.

ودغدغ "زاك" الرقم العالمي المسجّل باسم الروسي أنتون شوبكوف (2:06.12 د) المسجّل في عام 2019، علما بأن حامله حل رابعا.

وأضاف كامينغا فضية ثانية في رصيده، بعد حلوله ثانيا في 100 م صدرا وراء البريطاني آدم بيتي.

© 2021 AFP