أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركي دريسل يحطم الرقم الأولمبي ويحرز ثاني ذهبياته في 100 م حرة

اولي سكارف ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

حطّم النجم الأميركي كايليب دريسل الرقم الأولمبي وأحرز ذهبية سباق 100 م حرّة المرموق في رياضة السباحة الخميس، رافعاً رصيده في أولمبياد طوكيو إلى ذهبيتين بعد تتويجه في التتابع أربع مرات 100 م حرة.

سجّل دريسل البالغ 24 عاماً 47.02 ثانية منزلا حامل اللقب الأسترالي كايل تشالمرز عن عرشه بفارق ضئيل بلغ 6 بالمئة من الثانية فيما حل الروسي كليمنت كوليسنيكوف ثالثا بفارق 42 بالمئة من الثانية.

قال ابن فلوريدا المرشح ليكون النجم الأول للأولمبياد الحالي وهو يبكي بعدما تحدث مع عائلته وزوجته عبر الفيديو "كانت سنة صعبة للغاية، حقاً صعبة. أنا سعيد جداً".

ولم تكن موهبة دريسل قد تفجّرت في أولمبياد ريو 2016 عندما أحرز ذهبيتين في التتابع وحل سادساً في 100 م، لكنه هيمن على المسافات القصيرة للأحواض لاحقاً محرزاً 13 لقباً عالمياً خصوصا في 50 و100 م حرة.

تصدّر السباق، لكنه احتاج لمجهود جبار قبل حائط الوصول لإيقاف الانتفاضة الرائعة لتشالمرز، محطّماً الرقم الأولمبي للأسترالي إيمون ساليفان في بكين 2008.

بدوره، قال تشالمرز الذي خضع لثلاث جراحات في القلب وعاد في 2019 قبل معاناته من جراحة في الكتف في نهاية 2020 "تركت كلّ شيء في الحوض. قدّمت كلّ ما أملك".

وينوي دريسل خوض سباقات 50 م حرة و100 م فراشة بالإضافة إلى سباقين محتملين في التتابع على أمل إحراز ست ذهبيات في الألعاب الحالية.

© 2021 AFP