أولمبياد طوكيو-سباحة: الصينية تشانغ يوفي تحطم الرقم الأولمبي وتحرز ذهبية 200 م فراشة

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أعاد يوفي السيطرة الصينية على سباق 200 م فراشة في الأولمبياد

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طوكيو (أ ف ب)

حطّمت الصينية تشانغ يوفي الرقم الأولمبي وأحرزت ذهبية 200 م فراشة في رياضة السباحة الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجلت يوفي البالغة 23 عامًا 2:04.86 دقيقتين، متقدمة على الأميركيتين ريغان سميث (بفارق 1.44 ثانية) وهالي فليكينغر (بفارق 1.79 ث).

وبعد تتويجها الاثنين بفضية 100 م فراشة، ارتقت الصينية إلى الذهب، علمًا أنها أحرزت في بطولة العالم في قازان عام 2015 برونزية في 200 م فراشة ثم برونزية التتابع أربع مرات 200 م بعد أربعين دقيقة فقط.

واستعادت يوفي السيطرة الصينية على هذه المسابقة، بعد تتويج زيغي ليو في بكين 2008 وليويانغ جياو في لندن 2012 قبل أن تخطفها الإسبانية ميريا بيلمونتي في ريو 2016.

من جهة الأميركيات، يفتقدن للقب منذ تتويج ميستي هيمان في سيدني 2000.

© 2021 AFP