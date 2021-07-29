أولمبياد طوكيو-قوى: بطل العالم الأميركي كندريكس خارج منافسات الزانة لإصابته بكورونا

باتريك سميث غيتي/ا ف ب

حقق كندريكس ذهبية القفز بالزانة في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017 والدوحة 2019

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

انتهى مشوار بطل العالم بالقفز بالزانة الاميركي سام كندريكس في أولمبياد طوكيو قبل أن يبدأ بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت اللجنة الاولمبية والبارالمبية الاميركية الخميس.

وجاء في بيان للجنة على تويتر "نحن حزينون للإعلان أن سام كندريكس أصيب بكوفيد-19 ولن يخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

حقق كندريكس الذهبية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017 والدوحة 2019، وكان من أبرز المرشحين للفوز في طوكيو الى جانب السويدي أرمان دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي.

إلا أن الاميركي المتوج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 يخضع الآن للعزل وفق ما أعلنت اللجنة "تماشيًا مع القواعد والبروتوكولات المحلية، تم نقله إلى فندق ليتم عزله حيث سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الاميركي لألعاب القوى واللجنة الاولمبية الاميركية...احترامًا لخصوصيته، لا يمكننا تقديم معلومات إضافية في هذا الوقت".

ويأتي هذا النبأ قبل يومين من بدء منافسات القفز بالزانة السبت في أولمبياد طوكيو.

كان والد ومدرب سام، سكوت كندريكس، قد أعلن أوّلا عن نتيجة اختبار ابنه في وقت سابق من يوم الخميس في منشور على إنستغرام تم حذفه لاحقًا.

جاء فيه "أبلغ المسؤولون في طوكيو سام اليوم أن اختباره اليومي لكوفيد-19 جاء إيجابيًا. لذا فهو خارج المنافسة. إنه بخير وليس لديه عوارض. أحبك يا بُني".

© 2021 AFP