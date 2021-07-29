الحارس أريولا إلى وست هام معاراً من سان جرمان
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لندن (أ ف ب)
تعاقد وست هام الانكليزي لكرة القدم مع حارس باريس سان جرمان الفرنسي الدولي ألفونس أريولا على سبيل الإعارة، بحسب ما أعلن نادي شمال لندن الخميس.
وتتضمن صفقة انتقال أريولا، البالغ 28 عاماً، دفاعه عن قميص "الهامرز" لموسم واحد، مع إمكانية التعاقد معه نهائياً عقب إنتهاء فترة إلإعارة.
قال مدرب وست هام الاسكتلندي دافيد مويس "ألفونس هو حارس خبير وموهوب، لعب على أعلى المستويات وقدّم أداء رائعاً في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي".
وتابع "في حين نحضّر لروزنامة مزدحمة بالأحداث، سنقدم منافسة رائعة لحراس المرمى الحاليين في النادي".
وكان أريولا أمضى الموسم الماضي في صفوف فريق فولهام الذي هبط إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) باحتلاله للمركز الـ 18، ليفشل بالتالي في خوض موسم ثان توالياً في دوري الأضواء.
وسيدخل الحارس الفرنسي بمنافسة مع نظيره البولندي لوكاش فابيانسكي على الرقم واحد للدفاع عن عرين وست هام في استحقاقاته المحلية والأوروبية في الموسم المقبل حيث سيخوض مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد حلوله في المركز السادس الموسم الماضي.
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