هاميلتون بعد حادثه مع فيرستابن في سيلفرستون: "سأكرر ذلك مجدداً"

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خلال مؤتمر صحافي عشية انطلاق سباق جائزة المجر الكبرى على حلبة هنغارورينغ بالقرب من بودابست، في 29 تموز/يوليو 2021

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بودابست (أ ف ب)

لم يبدِ بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ندماً تجاه محاولة التجاوز التي قام بها وأدت إلى الحادث المروّع الذي جمعه مع غريمه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على حلبة سيلفرستون البريطانية التي استضافت المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بل شدد انه "سأكرر ذلك مجدداً" عشية جائزة المجر الكبرى.

نُقل "ماد ماكس" إلى مركز العناية الطبية في الحلبة بداية، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى مستشفى محلي لإجراء المزيد من الفحوصات، فيما كان سائق مرسيدس المعاقب بـ 10 ثوانٍ يفوز بالسباق ويقلص الفارق بينهما في ترتيب السائقين إلى 8 نقاط.

قال "السير" هاميلتون في مؤتمر صحافي عشية انطلاق المرحلة الحادية عشرة على حلبة هنغارورينغ المجرية "بشأن محاولة التجاوز، سأكرر ذلك مجدداً كما فعلت سابقاً".

وتابع "اعتقد، ومنذ طفولتي، أن التسابق مع الإطارات جنباً إلى جنب كان دائماً الأفضل، منذ سباقات الكارتينغ. أكثر جزء إثارة في رياضة السيارات هو عندما تشاهد منافسة محتدمة".

وأردف "نشاهد حالياً فريقين على مسافة متقاربة من ناحية الأداء. وفي حال كان هناك المزيد من المشاهدين، فإن ذلك يعكس كل ما تريد أن تقوله".

في المقابل، عبّر متصدر ترتيب السائقين فيرستابن (23 عاماً) مرات عدة عن عدم رضاه مما شاهده من بطل العالم سبع مرات، على الرغم من تنقية الاجواء بينهما في اتصال هاتفي.

ورفض الهولندي الدخول في التفاصيل، مؤكداً انه كان غاضباً من صور احتفال هاميلتون بعد فوزه، بينما كان هو يرقد في السرير في المستشفى.

ستر/د ح/ز ر

© 2021 AFP