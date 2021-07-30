أولمبياد طوكيو- جودو: الفرنسي تيدي رينر لن يحصد الذهبية الثالثة توالياً ع ش/جأش

لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر بعد خسارته في ربع نهائي منافسات وزن +100 كلغ أمام الروسي تاميرلان باشاييف ضمن أولمبياد طوكيو في 30 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

انتهى مسعى لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر لحصد ذهبية أولمبية ثالثة على التوالي في منافسات وزن +100 كلغ، بعد خسارته في ربع النهائي أمام الروسي تاميرلان باشاييف الجمعة، ضمن أولمبياد طوكيو.

وباتت أقصى طموحات رينر الذي مني بهزيمة بنقطة وازاري أمام الروسي المصنف أول عالمياً والذي يلعب تحت علم محايد، حصد ميدالية برونزية على أمل الفوز بمواجهتين أخريين في وقت لاحق اليوم، إحداهما مع البرازيلي رافايل سيلفا.

ونجح المتوج بعشر ذهبيات في بطولة العالم، في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب او لاعبة جودو، في تجاوز أول اختبارين امام النمسوي ستيفان هيغي والإسرائيلي أور ساسون وعَبَر الى ربع النهائي وخسر أمام باشاييف.

وبالتالي، بات سعي الفرنسي الآن إلى تكرار إنجاز أولمبياد 2008 بنيل البرونزية، ليبقى وحده الياباني تاداهيرو نومورا المتوج بذهبية الوزن الخفيف أعوام 1996 و2000 و2004، الذي حقق هذا الانجاز.

© 2021 AFP