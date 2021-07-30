أولمبياد طوكيو-سباحة: الأسترالية ماكيون تلبي التوقعات وتحرز ذهبية 100 م حرة

فرانسوا-كزافييه ماريت ا ف ب

الأسترالية إيما ماكيون في طريقها إلى احراز ذهبية 100 م حرة في أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

لبّت السباحة الأسترالية إيما ماكيون التوقعات وأحرزت ذهبية سباق 100 م حرة الجمعة، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وحققت ماكيون (27 عاماً) رقماً أولمبياً قدره 51.96 ث أمام مفاجأة الألعاب برناديت هوغي من هونغ كونغ (بفارق 0.31 ث) ومواطنتها كايت كامبل (بفارق 0.56 ث).

وحلّت الكندية بيني أوليكسياك حاملة اللقب رابعة وحاملة الرقم العالمي السويدية العائدة من إصابة بكوعها سارة سيوستروم خامسة.

وكانت ماكيون قادت بلادها إلى لقب التتابع أربع مرات 100 م وتحطيم الرقم العالمي الأحد، ثم حصدت برونزية 100 م فراشة وبروزنية التتابع أربع مرات 200 م.

رفعت رصيدها إلى ثماني ميداليات أولمبية، بينها 3 ذهبيات.

وفي طريقها إلى أول لقب أولمبي فردي، سجلت مايكون أسرع زمن هذه السنة (52.19 ث) قبل إنجازها في طوكيو.

قالت "أعتقد أني بحاجة لبعض الوقت كي تظهر عاطفتي. أعرف أني عملت جيداً وكان استعدادي الأفضل".

تابعت "لم أحرز أي لقب أولمبي فردي في السابق.. تريد الوصول ولمس الحائط".

وفيما انتظرت الأستراليات لقباً فردياً منذ بكين 2008، أحرزن أربع ذهبيات في طوكيو، في ظل تألق أريارن تيتموس وكايلي ماكيون.

وأكّد هذا السباق تألق هوغي التي حصدت أيضاً فضية 200 م حرة وراء تيتموس. أصبحت هوغي التي تتخذ من جامعة ميشيغن الأميركية مقراً تدريبيا لها، أول سباحة من هونغ كونغ تخوض نهائي المونديال عام 2019.

© 2021 AFP