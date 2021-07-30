أولمبياد طوكيو-سباحة: الصيني شون وانغ يخلف فيلبس في 200 م متنوعة

أود أندرسن ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الصيني شون وانغ ذهبية 200 م متنوعة في رياضة السباحة الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وحطّم وانغ (27 عاماً) الرقم الآسيوي مسجلا 1:55.00 دقيقة ليضيف ذهبيته إلى برونزية ريو 2016، متقدماً على البريطاني دانكن سكوت (بفارق 0.28 ث) والسويسري جيريمي ديبلانش (1.17 ث).

ودخلت المسابقة في حقبة جديدة بعدما هيمن عليها الأسطورة الأميركية مايكل فيلبس بين 2004 و2016.

واضطر وانغ، حامل برونزية 2016، إلى مطاردة الأميركي أندرو (22 عاماً) المنطلق بسرعة قبل أن يرضخ ويحلّ خامساً.

وأضاف البريطاني سكوت (24 عاماً) ميدالية ثالثة، بعد فضية 200 م الثلاثاء وراء مواطنه توم دين وذهبية التتابع أربع مرات 200 م. أصبح أول سباح بريطاني ينال ثلاث ميداليات في دورة واحدة منذ جويس كوبر في 1928.

ومنح السويسري ديبلانش، وصيف بطل العالم، أوّل ميدالية لسويسرا في السباحة منذ إتيان دراغون الذي نال برونزية 200 م صدراً في لوس أنجليس 1984، فيما حلّ بطل العالم الحالي الياباني دايا سيتو رابعاً وذلك بعد إقصائه السبت من تصفيات 400 م متنوعة التي كان مرشحاً لنيل لقبها.

© 2021 AFP