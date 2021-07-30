أولمبياد طوكيو-سباحة: ثنائية في الظهر للروسي ريلوف تنهي هيمنة أميركية

اتيلا كيبندك ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

فرض السبّاح الروسي تحت علم محايد يفغيني ريلوف نفسه نجماً لمنافسات الظهر في أولمبياد طوكيو، فبعد تتويجه في سباق 100 م، أضاف الأربعاء ذهبية 200 م محطماً الرقم الأولمبي.

أنهى ريلوف (24 عاماً) سيطرة أميركية على السباق مسجلاً 1:53.27 دقيقة، منزلاً حامل اللقب الأميركي راين مورفي عن عرشه (بفارق 0.88 ث) والبريطاني لوك غرينبانك (بفارق 1.45 ث).

وأصبح ريلوف أول سباح غير أميركي يحرز لقب السباق منذ الإسباني مارتين لوبيس-سوبيرو في 1992. كما أصبح ثاني سباح غير أميركي يحرز ثنائية 100-200 م ظهراً، بعد الألماني الشرقي رولاند ماتيس في 1968 و1972.

وكان مورفي (26 عاماً) أحرز في أولمبياد ريو 2016 الثنائية عينها، علماً أنه نال برونزية 100 م ظهراً في طوكيو، ليرفع رصيده إلى أربع ميداليات أولمبية في منافسات الظهر.

© 2021 AFP