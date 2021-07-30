أولمبياد طوكيو-طائرة: تونس تخرج خالية الوفاض بخسارة رابعة

خيبة أمل لاعبي المنتخب التونسي للكرة الطائرة وسيم بن طارة (يسار) واسماعيل معلا عقب الخسارة امام الارجنتين 2-3 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في 30 تموز/يوليو 2021.

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طوكيو (أ ف ب)

بخّرت الارجنتين آمال تونس في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو عندما ألحقت بها الخسارة الرابعة تواليا بتغلبها عليها 3-2 الخميس في الجولة الرابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت تونس في طريقها إلى تحقيق فوزها الأول في المسابقة عندما تقدمت بشوطين نظيفين بنتيجة واحدة 25-23، لكن الأرجنتين قلبت الطاولة وحسمت الأشواط الثلاثة التالية في صالحها 25-19 و25-18 و25-8 على التوالي.

وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل حاملة اللقب صفر-3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها، فالثالثة على يد المنتخب الأميركي 1-3، قبل أن تسقط أمام الأرجنتين التي حققت فوزها الثاني في المسابقة فرفعت رصيدها الى خمس نقاط في المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام فرنسا التي تلاقي لاحقا روسيا المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات المشاركة والتي تشارك تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية.

ويتأهل الى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من المجموعتين، وتتصدر روسيا، رابعة اولمبياد ريو، برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام البرازيل التي استعادت التوازن بالفوز على الولايات المتحدة 3-1.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين وتحديدا الشوط الأول الذي كسبته الولايات المتحدة، الفائزة بالذهبية في 1984 و1988 و2008 والبرونزية في 1992 و2016، بصعوبة كبيرة 32-30، قبل أن تخسر الأشواط الثلاثة التالية 23-25 و21-25 و20-25.

وفي المجموعة الأولى، واصلت بولندا صحوتها بعد خسارتها امام ايران في الجولة الاولى، وحققت فوزها الثالث تواليا عندما تغلبت على اليابان 3-صفر (الأشواط 25-22 و25-21 و26-24).

وعززت بولندا صدارتها برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط امام كندا التي حققت فوزها الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين بتغلبها على فنزويلا 3-صفر (الأشواط 25-13 و25-22 و25-12).

وتلعب لاحقا ايطاليا مع ايران ضمن المجموعة ذاتها.

© 2021 AFP