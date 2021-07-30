أولمبياد طوكيو-مضرب: زفيريف ينهي "الحلم الذهبي" لديوكوفيتش

فينشينزو بينتو ا ف ب/ا ف ب

الألماني ألكسندر زفيريف متأثراً بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في نصف نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو في أرياكي بارك في 30 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً "الحلم الذهبي" للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل بعدما قلب عليه الطاولة بالفوز 1-6 و6-3 و6-1 الجمعة في نصف نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.

وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام "ديوكو" ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد باسم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 25 عالمياً والفائز بسهولة على الاسباني بابلو كارينيو 6-3 و6-3.

وتبخر حلم "نولي" في تحقيق الغراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الاربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل.

وبدأ زفيريف المباراة بقوة وكاد يفوز بالشوط الأوّل على إرسال منافسه، إلا أن "ديوكو" أنقذ كرة الكسر وتقدم 1-صفر، ليرد الألماني التحية معادلا النتيجة 1-1.

ولم ينتظر ديوكوفيتش طويلاً لكسر ارسال زفيريف، ليحقق مبتغاه في الشوط الثالث ويتقدم 2-1 ويكرر السيناريو ذاته في الشوطين الخامس متقدماً 4-1 والسابع ليحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-1 في 38 دقيقة.

وبدا زفيريف عصبياً في المجموعة الثانية ورمى مضربه أرضاً، حيث أهدر العديد من الكرات السهلة عندما حصل في الشوط الرابع على فرصة لكسر ارسال منافسه، إلا انه فشل في ذلك لتتعادل الكفة 2-2.

واستغل المصنف أوّل عالمياً الوضع الذهني لزفيريف لكسر ارساله في الشوط الخامس وتقدم 3-2 بعد كرة اصطدمت في الشبكة واستقرت في ملعب الالماني، فتابعها غاضباً في المدرجات ما حتمّ على الحكم توجيه إنذار شفوي إليه.

وردّ زفيريف بكسر ارسال منافسه في الشوط السادس وعادل النتيجة 3-3، وعاد لكسب ارساله والتقدم 4-3.

ومقابل هبوط أداء الصربي، رفع الألماني من مستواه وكسر ارسال منافسه للمرة الثانية في المجموعة ليتقدم 5-3، قبل أن يحسم المجموعة الثانية لصالحه 6-3 في 45 دقيقة ويعادل النتيجة 1-1.

وبدأ زفيريف المجموعة الثالثة الحاسمة بقوة، فكسر ارسال "ديوكو" وتقدم 1-صفر وثم 2-صفر في شوط انتهى على طلب الألماني التحقق من كرة على الخط، بعدما احتسبت ضده.

وتابع زفيريف على المنوال ذاته مكرراً كسر ارسال منافسه في الشوط الثالث ويتقدم 3-صفر، في حين استشاط الصربي غضباً من خسارته لكرات سهلة وبدأ بالصراخ لـ"تنفيس" غضبه وهو ينظر إلى المدرجات الخالية إلا من عدد قليل من المشاهدين.

ورفع زفيريف من مستواه وتابع على المنوال ذاته وتقدم 4-صفر، ليحرز "ديوكو" أوّل شوط له بفوزه بارساله في الخامس مقلصا النتيجة 1-4، إلاّ أن الألماني عاد للتقدم على ارساله 5-1، وثم حسم المجموعة واللقاء لصالحه بكسر أخير لارسال منافسه 6-1، قبل أن ينهار باكياً.

© 2021 AFP