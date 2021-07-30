إعادة فتح الطريق الساحلية بين شرق ليبيا وغربها رسميا

محمود تركية ا ف ب

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طرابلس (أ ف ب)

أعيد رسميا الجمعة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها والمغلق منذ نحو عامين بسبب القتال على الجانب الشرقي، بعد شهر من استئناف حركة المرور في جزئه الغربي.

وذكرت اللجنة العسكرية "5+5" التي تضم عسكريين من الطرفين المتناحرين في بيان أنه أعيد فتح الطريق عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وقال عضو في هذه اللجنة لوكالة فرانس برس إنه "تم توجيه المواطنين من طريق الالتفاف السابقة الى الطريق المباشرة الحالية" الساحلية.

ودشن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة نهاية حزيران/يونيو إعادة فتح هذا الطريق على الجانب الغربي. ولا تزال هناك حواجز على جانب الطريق الذي يعبر المنطقة التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي.

ويربط هذا الطريق الجزء الغربي من البلاد انطلاقا من الحدود بتونس شرقا إلى مصر.

أُغلق المقطع بين مدينتي مصراتة (غرب) وسرت (شمال وسط) الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، في بداية الهجوم الذي قاده حفتر من نيسان/أبريل 2019 إلى حزيران/يونيو 2020 بهدف احتلال طرابلس.

وتقع إعادة فتح هذا الطريق في صلب مفاوضات لجنة "5+5" التي تشكلت في أعقاب توقيع وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر برعاية الأمم المتحدة.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

© 2021 AFP