الاقتصاد الألماني يعاود النمو

ستيفاني لوس ا ف ب

مركز تسوق في برلين في 29 تموز/يوليو 2021

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برلين (أ ف ب)

سجل الاقتصاد الألماني عودة إلى النمو في الفصل الثاني من العام، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، بلغت نسبته 1,5 بالمئة مقارنة بمطلع العام.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 9,2 بالمئة بعد تكييف الأسعار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الألمانية ديستاتيس.

وأدى تفاقم جائحة كوفيد وتشديد القيود لمنع تفشيها، إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2,1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولاحقا، رفعت القيود مع تضاؤل أعداد الإصابات وتسريع وتيرة حملة التطعيم، ما سمح لمزيد من الشركات باستئناف العمل.

وقالت ديستاتيس إن ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي ساهم في معظم النمو المسجل في الربع الثاني.

مع ذلك لا يزال أمام الاقتصاد الألماني مسافة طويلة قبل التعافي من الضربة التي تلقاها من الوباء.

وقالت وكالة الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي "لا يزال أقل بنسبة 3,4 بالمئة في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالفصل الرابع من 2019، أي الفصل الذي سبق بدء أزمة فيروس كورونا".

© 2021 AFP