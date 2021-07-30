الكأس الذهبية: الولايات المتحدة تقصي قطر في الدقائق الأخيرة

فريدريك ج. براون ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أهدرت قطر ركلة جزاء في الشوط الثاني وتلقت هدفاً متأخراً لتقصيها الولايات المتحدة المضيفة 1-صفر، الخميس في نصف نهائي الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم.

وبلغت الولايات المتحدة، حاملة اللقب 6 مرات، المباراة النهائية للمرة الـ12 في تاريخها، وتلاقي الفائز بين المكسيك حاملة اللقب وكندا. وتقام المباراة النهائية في 1 آب/أغسطس في لاس فيغاس.

على ملعب "كيو 2" في أوستن، سجّل البديل غياسي زارديس هدف الفوز في الدقيقة 86 بعدما تبادل الكرة داخل المنطقة مع البديل الآخر نيكولاس جواكيني.

قال زارديس بعد الفوز "قام نيكو بانطلاقة رائعة ومرّر لي كرة جميلة. تعيّن علي فقط متابعتها في الشباك".

ولم يكن دخول زارديس جيداً في البداية، بعد أن تسبّب بعرقلة على كريم بوضياف.

وكانت قطر الطرف الأفضل في الشوط الأول وأهدرت ركلة جزاء عن طريق قائدها حسن الهيدوس الذي سدّد فوق العارضة في الدقيقة 61.

وكانت قطر المشاركة ببطاقة دعوة قد تخطت السلفادور 3-2 في ربع النهائي، تصدرت مجموعتها الرابعة بعدما تعادلت مع بنما 3-3 ثم فوزها على غرينادا 4-صفر وهندوراس 2-صفر.

واعتبر زارديس ان المنتخب القطري بدا مرهقاً في نهاية المباراة "لديهم فريق رائع. لكن بعد نزول بدلائنا، صنعنا الفرق لأن لاعبينا أرهقوهم".

ودخلت مشاركة قطر في البطولة في إطار استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 بإشراف مدربها الإسباني فيليكس سانشيس، كما أعقب تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية، منها بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من المونديال.

© 2021 AFP