بايدن يتوعّد كوبا بعقوبات إضافية ما لم تجرِ تغييرات "جذرية"

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّه "ستكون هناك عقوبات أخرى" على كوبا من جانب الولايات المتّحدة إذا لم تغيّر هافانا سلوكها "بشكل جذري"، وذلك بعيد فرض واشنطن عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت إدارته ستفرض عقوبات أخرى مماثلة على النظام الكوبي، قال بايدن على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثّلين عن الأميركيين من أصول كوبية إنّه "سيكون هناك المزيد منها (العقوبات) ما لم يحصل تغيير جذري في كوبا، وهو ما لا أتوقّعه".

وأتى وعيد بايدن بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية فضلاً عن الشرطة الوطنية الثورية بأكملها على خلفية الضلوع في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.

وأضيف مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاييخاس فالكارسي ونائب المدير إيدي سييرا أرياس إلى القائمة الأميركية السوداء بتهمة ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 تموز/يوليو. وعلى أثر هذه التظاهرات التي خلفت قتيلاً وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.

والجمعة قال بايدن مخاطباً المتظاهرين الأميركيين "نسمع أصواتكم. نسمع المطالبات بالحرية"، مذكّراً بأنّ إدارته بصدد درس إجراءات أخرى لدعمهم.

والأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، قائلة إنها تبحث عن سبل لإعادة الإنترنت في الجزيرة، وعن وسيلة للسماح للأميركيين الكوبيين بإرسال أموال إلى أقاربهم دون أن تصل إلى أيدي الحكومة الكوبية.

© 2021 AFP