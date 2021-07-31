أولمبياد طوكيو- أثقال: الربّاع حسّونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها

منح الربّاع فارس حسّونة قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، عندما فاز بمنافسات وزن 96 كلغ في رياضة رفع الأثقال السبت، ضمن دورة ألعاب طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

منح الربّاع فارس حسّونة قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، عندما فاز بمنافسات وزن 96 كلغ في رياضة رفع الأثقال السبت، ضمن دورة ألعاب طوكيو.

وسجل حسّونة مجموع 402 كلغ (177 خطف و225 نتر) محققاً رقماً أولمبياً، أمام الفنزويلي جيوفان فاينيا سانشيش (177 و210 كلغ)، والجورجي صاحب المركز الثالث أنتون بليسنوي (177 و210 كلغ).

وهذه الذهبية الأولى لقطر في تاريخها إلى جانب فضية وأربع برونزيات، فيما أحرز سانشيس الميدالية الأولمبية الثالثة لفنزويلا في رفع الأثقال، والثانية في هذه الألعاب.

وهذ المرة الثانية التي تفوز فيها فنزويلا بميداليات أولمبية عدة في رياضة واحدة خلال الألعاب نفسها، بعد اثنتين في الملاكمة عام 1984.

أما بليسنوي فمنح الميدالية الأولمبية السادسة لجورجيا في رفع الأثقال، وكلها في وزن 85 كلغ وما فوق.

وهذه المشاركة الثانية لحسونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كلغ، عندما حل بعمر الثامنة عشرة في مركز سابع جيّد. وتأهل إلى الألعاب الحالية بعد احرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية.

© 2021 AFP