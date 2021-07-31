أولمبياد طوكيو-سباحة: الأسترالية كايلي ماكيون تحرز ذهبية 200 م ظهراً

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الأسترالية كايلي ماكيون تحتفل بعد فوزها بسباق 200م ظهراً في أولمبياد طوكيو في 31 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الأسترالية كايلي ماكيون ذهبية 200 م ظهراً في رياضة السباحة السبت في أولمبياد طوكيو، مضيفة ثاني ميدالياتها بعد ذهبية 100 م ظهراً.

وحسمت الأسترالية البالغة 20 عاماً السباق في آخر خمسين متراً محرزة 2:04.68 دقيقة، متقدّمة على الكندية كايلي ماس (2:05.42 ث) ومواطنتها إميلي سيبوم (2:06.17 ث).

وكانت ماكيون، صاحبة الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهراً، المرشحة الدائمة للفوز إذ أنها أسرع بثانيتين تقريباً من أي سباحة أخرى مشاركة في الألعاب، وسجلت مؤخراً ثالث أسرع توقيت في التاريخ.

وعانت ماكيون في تحضيراتها للألعاب في ظل وفاة والدها شولتو بسرطان دماغي في آب/أغسطس 2020. وشمت على ساقها جملة "سأبقى دائما معك" تكريماً لذكراه.

© 2021 AFP