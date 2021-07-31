أولمبياد طوكيو-سباحة: دريسل يحرز ذهبية 100 م فراشة ويحطم الرقم العالمي

أحرز الأميركي كايليب دريسل ثالث ميدالياته الذهبية في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو السبت، إذ ظفر بسباق 100 م فراشة محققاً رقماً عالمياً جديداً

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

أحرز الأميركي كايليب دريسل ثالث ميدالياته الذهبية في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو السبت، إذ ظفر بسباق 100 م فراشة محققاً رقماً عالمياً جديداً، أمام المجري كريستوف ميلاك والسويسري نيو بونتي.

وسجل الأميركي (24 عاماً) بطل العالم مرتين في هذا السباق زمناً قدره 49.45 ثانية، محسّناً رقمه الشخصي في 2019 (49.50)، فيما حصد ميلاك الفضية (49.68 ث) ليكون رابع شخص في التاريخ يحقق زمناً أقل من 50 ثانية في هذا السباق. ونال بونتي البرونزية (50.74 ث).

ورفع دريسل رصيده في طوكيو إلى ذهبيتين بعد تتويجه في سباق 100 م حرة المرموق محطماً الرقم الأولمبي، وسباق التتابع أربع مرات 100 م حرة.

ويبقى الأميركي في السباق إلى ست ذهبيات في طوكيو، إذ يخوص السبت أيضاً التتابع أربع مرات 100 م متنوعة مختلط، إضافة إلى 50 م حرة الأحد.

ومن المرتقب أن يشارك دريسل أيضاً في سباق التتابع أربع مرات 100 م متنوعة الأحد، آخر سباقات السباحة في طوكيو.

© 2021 AFP