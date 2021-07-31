أولمبياد طوكيو-سلة: دورانت "القياسي" يمنح الأميركيين بطاقة ربع النهائي

نجم المنتخب الأميركي لكرة السلة كيفن دورانت خلال المباراة ضد تشيكيا في اولمبياد طوكيو، سايتاما في 31 تموز/يوليو 2021

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سايتاما (اليابان) (أ ف ب)

منح نجم بروكلين نتس كيفن دورانت المنتخب الأميركي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع نهائي مسابقة كرة السلة في أولمبياد طوكيو، من خلال الفوز الكبير على تشيكيا 119-84 السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى التي أنهتها فرنسا بفوز ثالثٍ توالياً.

وحقق دورانت إنجازاً في الفوز الثاني لبلاده التي استهلت حملتها بخسارة مفاجئة أمام فرنسا، إذ تفوق على كارميلو أنتوني (336 نقطة) وبات أفضل مسجل لبلاده في الألعاب الأولمبية بسلة ثلاثية في الربع الثاني.

وأنهى دورانت اللقاء بـ23 نقطة سجلها في الأرباع الثلاثة الأولى من اللقاء الذي كانت بدايته صعبة على فريق المدرب غريغ بوبوفيتش قبل أن يتحرر تماماً منذ النصف الثاني للربع الثالث، رافعاً رصيده الأولمبي من النقاط الى 354 (سجل 10 ضد كل من فرنسا وإيران في المباراتين الأوليين)، على أمل الذهاب حتى النهاية وإحراز الذهبية الثالثة ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني أيضاً.

وعانى الأميركيون في بداية اللقاء، إذ تخلف رجال بوبوفيتش بفارق 10 نقاط 9-19 بعد مرور 5 دقائق ونصف على بداية الربع الأول بعدما عجزوا عن إيقاف بلايك شليب الذي سجل 11 نقطة في هذا الربع، ليساهم بشكل أساسي في انتهائه لصالح فريقه 25-18.

لكن حاملي اللقب الذين تألق في صفوفهم جايسون تايتوم أيضاً (27 نقطة)، استعادوا زمام المبادرة في الربع الثاني الذي استهلوه بأربع نقاط متتالية من تايتوم وكريس ميدلتون، ونجحوا في تقليص الفارق وصولاً الى التقدم للمرة الأولى 34-33 بثلاثية من كيفن دورانت الذي أتبعها بأخرى بعد ثوانٍ، لتصبح النتيجة 37-33 بعد قرابة 4 دقائق ونصف على بداية الربع، ثم 47-40 بتسديدة أخرى لدورانت رفع بها رصيده الى 13 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يقلص شليب الفارق الى 4 في نهايته 43-47، رافعاً رصيده الشخصي الى 14 من أصل 17 سجلها في اللقاء.

ونجح رجال بوبوفيتش في تحقيق أكبر فارق لهم منذ بداية اللقاء بتقدمهم 57-47 بسلة من جرو هوليداي مع بقاء 6 دقائق على نهاية الربع الثالث، وكان ذلك بداية امساكهم بزمام المباراة وصولاً الى إنهاء الربع بفارق 22 نقطة 82-60 إثر ثلاثية من دورانت رفع بها رصيده الى 23 نقطة.

وبذلك، كان الربع الأخير تحصيل حاصل بالنسبة للأميركيين حيث وصل الفارق الى 38 نقطة 119-81 قبل أن يقلص الى 35 في النهاية.

- فوز ثالث توالياً لفرنسا -

وأنهى المنتخب الفرنسي المجموعة بفوز ثالث توالياً وجاء على حساب نظيره الإيراني 79-62.

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وكان المنتخب الفرنسي، الفائز بالفضية في أولمبيادي 1948 و2000، ضامناً لتأهله والصدارة قبل لقاء السبت بفوزه في الجولة الثانية على تشيكيا 97-77.

ورغم هامشية مباراته أمام المنتخب الإيراني الخارج أصلاً من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر الى ربع النهائي أو حتى أن يكون بين أفضل منتخبين في المركز الثالث، لم يتراخَ المنتخب الفرنسي إلا أنه اقتصد في مجهوده تجنباً للإصابات.

واستعاد أبطال أوروبا لعام 2011 وأصحاب المركز الثالث في بطولتي العالم الأخيرتين عامي 2014 و2019، خدمات صانع الألعاب فرانك نتيليكينا الذي غاب عن المباراتين الأوليين بسبب إصابة عضلية.

ولعب الدفاع المحكم دوراً أساسياً في حسم اللقاء منذ الشوط الأول بعدما نجح الفرنسيون في إجبار وصيف بطل آسيا لعام 2017 على الاكتفاء بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ29 بالمئة من محاولاته في الشوط الأول، و34 بالمئة فقط في المباراة بأكملها.

وكان التفوق الفرنسي واضحاً، لاسيما في الربع الثاني الذي أنهوه لصالحهم 24-10، حتى وصل الفارق الى 22 نقطة، فيما عجز الإيرانيون عن التقدم ولو لمرة واحدة في اللقاء أو حتى معادلة النتيجة.

ونتيجة إشراك جميع اللاعبين الـ12 في اللقاء، توزع التسجيل على التشكيلة الأساسية والاحتياطيين، وكان توما هورتيل الأفضل بـ16 نقطة في أقل من ربع ساعة في أرض الملعب، فيما كان ناندو دو كولو الأفضل بين الخمسة الأساسيين بتسجيله 10 نقاط في أقل من ربع ساعة لعب أيضاً.

أما من جهة الإيرانيين، فكان لاعب الدوري الأميركي للمحترفين سابقاً حامد هدادي الأفضل بتسجيله 18 نقطة مع 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك).

وأشار مدرب فرنسا فنسان كوليه الى "أننا كنا جديين في الشوط الأول لكن بشكل أقل في الثاني لاسيما على الصعيد الهجومي. نحن سعداء بما قدمناه في دور المجموعات لكن ربع النهائي هو اللحظة المفتاح في المسابقة. إذ فزت، ستجد نفسك أمام فرصتين للفوز بميدالية، أما إذا خسرت فستعود الى منزلك".

وسيكون على الفرنسيين الانتظار حتى الأحد لمعرفة من سيواجهون في ربع النهائي حسب القرعة، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأوليين في كل من المجموعات الثلاث إضافة الى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

- إيطاليا تلحق بأستراليا -

وبحسب نظام المسابقة، تجرى الأحد القرعة لتحديد مباريات ربع النهائي، حيث سيتم وضع أبطال المجموعات وأفضل منتخب حل في الوصافة في قبعة واحدة، والمنتخبين الوصيفين الآخرين وأفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في القبعة الثانية، على أن تتواجه وبحسب القرعة منتخبات القبعة الأولى مع منتخبات القبعة الثانية.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني في المجموعة بخمس نقاط مقابل 4 لتشيكيا التي أدت خسارتها الى حسم تأهل ألمانيا الى ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، لحقت إيطاليا بأستراليا الى ربع النهائي بفوزها على نيجيريا 80-71 (الأرباع 29-17 و11-22 و16-24 و24-8)، وذلك بفضل جهود نيكولو ميلي (15 نقطة) ونيكو مانيون (14 نقطة) وأكيلي بولونارا (13) وسيموني فونتيكيو (12).

وعلى غرار فرنسا، أنهت أستراليا دور المجموعات بفوز ثالث توالياً وجاء على حساب ألمانيا 89-76 (الأرباع 18-22 و26-18 و22-19 و23-17) بفضل الثلاثي باتي ميلز (24 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة) وجوك لاندايل (18 نقطة) ونيك كاي (16).

وأنهت أستراليا دور المجموعات بالعلامة الكاملة ست نقاط بفارق نقطة أمام إيطاليا، فيما تملك ألمانيا الذي برز فيها أندرياس أوبست (17 نقطة)، أربع نقاط في المركز الثالث وحجزت بطاقتها السبت بفضل الخسارة الكبيرة لتشيكيا.

وانتهى مشوار نيجيريا رسمياً وفي رصيدها ثلاث نقاط.

© 2021 AFP