أولمبياد طوكيو- قوى: استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري بسبب المنشطات

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طوكيو (أ ف ب)

استُبعدت العداءة النجيرية بليسينغ أوكاغباري السبت من الأولمبياد بعد إخفاقها في اختبار المنشطات، لتكون أولى أول حالات التنشيط في منافسات المضمار والميدان بألعاب طوكيو، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان إن أوكاغباري، التي فازت بمجموعتها في التصفيات لسباق 100 م سيدات الجمعة، أظهرت اختباراً إيجابياً لهرمون النمو البشري.

وقالت الوحدة إن الاختبار أجري في 19 تموز/يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر السبت.

وحققت أوكاغباري حائزة الميدالية الذهبية في إحدى دورات ألعاب الكومنولث، في التصفيات زمناً قدره 11.05 ثانية الجمعة.

ويأتي هذا الاستبعاد، بعدما أعلنت وحدة النزاهة الخميس أن عشرة رياضيين نيجيريين كانوا من بين 18 متسابقاً منعوا من المشاركة في ألعاب طوكيو بعد فشلهم اختبارات المنشطات قبيل انطلاق المنافسات.

© 2021 AFP