أولمبياد طوكيو-قوى: بطلة العالم البريطانية آشر-سميث تنسحب من سباق 200 م

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أعلنت البريطانية دينا آشر-سميث، بطلة العالم في سباق 200 م، انسحابها السبت من أولمبياد طوكيو بعد تعرضها لإصابة عضلية بفخذها.

بعد اخفقاها في بلوغ نهائي سباق 100 م، قالت ابنة الخامسة والعشرين وهي تبكي لشبكة "بي بي سي" إنها تعرضت لتمزق قبل الألعاب "سأنسحب.. كانت الأسابيع الأخيرة من حياتي الرياضية جنونية".

وأضافت أنها كادت تنسحب من الألعاب قبل السفر إلى طوكيو، بعد خضوعها لفحوصات كشفت إصابتها، لكن استشارة أخرى منحتها الضوء الأخضر لعدم وجود أي قطع.

وتابعت "كانت العضلة متصلة، فحاولنا القيام بكل شيء للتأكد من المشاركة".

قرّرت التغيب عن تصفيات سباق 200 المقرر الاثنين. وكانت قد انسحبت من لقاء غيتسهيد مطلع الشهر الجاري بسبب الاصابة.

حلّت السبت في المركز الثالث في مجموعتها بزمن 11.05 ثوان لم يكن كافيا في بلوغها النهائي.

تابعت "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم بلوغ النهائي، لأنها طوكيو 2020، هي كل شيء تدربت لأجله في آخر سنتين".

© 2021 AFP