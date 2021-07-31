أولمبياد طوكيو-قوى: بولندا تحرز الذهبية الافتتاحية للتتابع المختلط أربع مرات 400 م
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طوكيو (أ ف ب)
أحرزت بولندا الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية لسباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م في ألعاب القوى، السبت ضمن ألعاب طوكيو.
وسجّلت بولندا 3:09.87 دقائق، متقدمة في الرمق الأخير على جمهورية الدومينيكان (3:10.21 د) والولايات المتحدة (3:10.22 د).
وتألف الفريق البولندي من كارول زاليفسكي، ناتاليا كاتسماريك، جوستيان سفيتي-إيريستيتش وكايتنان دوتسينسكي.
وهذه ثاني ذهبية لبولندا في مسابقات التتابع، بعد فوز فريق السيدات أربع مرات 400 م في طوكيو بالذات عام 1964.
من جهتها، تعد الولايات المتحدة الوحيدة بين الدول تنال ميدالية على الأقل في كل سباقات التتابع الأولمبية.
© 2021 AFP