أولمبياد طوكيو-قوى: ثنائية سويدية في رمي القرص

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت السويد ذهبية وفضية في رمي القرص عن طريق ادانيال ستال وسيمون بيترسون السبت في أولمبياد طوكيو الصيفي.

ورمى بطل العالم ستال (28 عاماً) القرص لمسافة 68.90 مترا محرزا أول لقب أولمبي، متفوقا على بيترسون (67.39 م) والنمسوي لوكاس فايسهايدينغر (67.07 م).

وهذه أول مرة تحرز السويد ذهبية وفضية في مسابقة واحدة منذ سباق المشي 10 آلاف م في أولمبياد 1948.

واحتفل ستال الذي يسطر على رمي القرص منذ ثلاث سنوات بطريقة جنونية من خلال الجري بسرعة على مستطيل الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية.

أصبح ستال أول سويدي يحرز ذهبية في ألعاب القوى منذ كارولينا كلوفت (سباعية) وستيفان هولم (وثب عالي) وكريستيان أولسون (وثبة ثلاثية) في عام 2004.

© 2021 AFP