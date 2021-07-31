إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية

رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه بالعاصمة تونس في 29 تموز/يوليو 2021

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تونس (أ ف ب)

أصيب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي بوعكة صحية غير خطرة السبت على ما قال أحد مستشاريه لوكالة فراسن برس في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية كبيرة.

وأوضح أحمد قعلول أن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان والمسؤول الثاني في البلاد "لم يدخل المستشفى ولا يعاني من أي شيء خطر".

وأضاف قعلول وهو وزير سابق "أصيب بوعكة صغيرة في وقت سابق من اليوم وتوجه إلى عيادة طبية للخضوع لفحص. وخلال الفحص قيل له إنه لا يعاني من أي شيء خطر. وصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وقد عاد إلى منزله".

وأضاف "السيد الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة". وقال إن الغنوشي الثمانيني يعمل "16 إلى 18 ساعة في اليوم" منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وكان سعيّد أعلن تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّد حزب النهضة بالقرارات الرئاسية واصفا إياها ب"الانقلاب على الثورة والدستور".

واجرى الغنوش خلال الأسبوع الحالي الكثير من اللقاءات مع الصحافة الدولية من بينها وكالة فرانس برس مطالبا بعودة الديموقراطية إلى تونس.

© 2021 AFP